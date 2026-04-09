Suudi hakem 16 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönüyor... Mısırlı hakem de tarihi bir katılım sergiliyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maçlarını yönetmek üzere bazı Arap hakem ekiplerinden yararlanmaya karar verdi.

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'daki final maçına kadar sürecek. Turnuvaya 48 milli takım katılacak ve bunların arasında Dünya Kupası tarihinde ilk kez 8 Arap takımı yer alacak.

Suudi Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nda görev alacak Suudi hakem ekibini seçtiğini duyurdu.

Hakem ekibinde saha hakemi Khalid Al-Taris, yardımcı hakem Mohammed Al-Abkari ve video hakemi Abdullah Al-Shehri yer aldı.

Bu, Suudi hakemlerin tam 16 yıl sonra, yani 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacağı anlamına geliyor.

Mısır Futbol Federasyonu da resmi Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, 2026 Dünya Kupası maçlarını yönetmek üzere tamamen Mısırlı bir hakem ekibinin seçildiğini duyurdu.

Ekipte saha hakemi olarak Amin Omar, yardımcı hakemler olarak Mahmoud Abu Al-Raghal ve Ahmed Hossam Taha ile video hakemi olarak Mahmoud Ashour yer aldı.

Bu, Dünya Kupası maçlarını yönetmek üzere tamamen Mısırlı bir hakem ekibinin seçildiği tarihteki ilk kez olacak.