Roshn Ligi'nde yaşanan tartışmalı bir pozisyon, Barcelona'nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde hakem hatasına maruz kaldığını ortaya koydu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi şunları yazdı: "Romen hakem Istvan Kovacs, UEFA'ya bağlı bir hakem olarak, bu sezona ait UEFA Hakem Komitesi'nin talimatlarını harfiyen uyguluyor; top oyuna gerçekten sokulduktan sonra ceza sahası içindeki el temaslarını yoruma ya da oyunun ruhuna bırakmıyor".

Gazete şöyle ekledi: "Çelişkili olan nokta, Kovacs'ın 8 Nisan'da oynanan ve Barça'nın 2-0 kaybettiği Barcelona-Atletico Madrid maçında, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Marc Pubill'e karşı penaltı vermeyen hakemin ta kendisi olmasıdır".

Gazete devamında şunları aktardı: "Roshn Ligi'nde Al Khaleej ile Al Hilal arasında oynanan ve Al Hilal'in 5-1 kazandığı maçın 64. dakikasında, kaleci Yassine Bounou topu ayağıyla oyuna soktuktan sonra defans oyuncusu Kalidou Koulibaly topu eliyle durdurdu".

Gazete şunu ekledi: "Senegalli defans oyuncusu, oyunu başlatması gerekenin kendisi olduğunu düşünerek topu eliyle durdurdu ve Istvan Kovacs bu kez tereddüt etmeden, Koulibaly'ye sarı kart göstermese de, sonunda Moussa Barrow'un kaçırdığı bir penaltı verdi".

Pozisyon, sonucun 1-0 gerideyken Marc Pubill'in kalecisi Juan Musso'nun topu ayağıyla oyuna sokmasının ardından aynısını yaptığı ve Barcelona-Atletico Madrid maçında büyük tartışmalara yol açan o pozisyonla birebir aynıydı.

O anda Kovacs, ceza sahasına doğru iki adım atıp düdüğü ağzına yaklaştırarak penaltı verecekmiş gibi yaptı ancak sonunda bunu yapmaktan geri durdu ve Barcelona bundan ciddi zarar gördü; çünkü 2-0 kaybettiği maçta beraberliği yakalayabilirdi.

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, Şampiyonlar Ligi kurası öncesinde perşembe günü Monte Carlo'daki Grimaldi Forumu'nda bir sunum yaparak böyle bir pozisyonun neden penaltıyla cezalandırılması gerektiğini açıkladı ve şunları söyledi: "Bu bölümü kapatmamız gerekiyordu. Oyunun ruhuna saldırmak istemiyoruz. Yorumlardan bıktık ve bu şekilde son bulacak. Tutarlı olmamız gerekiyor ve yakında başka oyuncuların olup olmaması önemli değil".

Bu olayın ardından Barcelona, Avrupa futbolunun en üst kurumuna resmi bir şikâyette bulundu ve Katalan kulübü, resmi olarak hoşnutsuzluğunu bir açıklamayla dile getirdi: "Maçın gidişatına ve sonucuna doğrudan etki eden, yürürlükteki yönetmeliklere aykırı bir hakem performansı".

Barcelona açıklamasında şunları ekledi: "Bu karar, video yardımcı hakem teknolojisinin bu ciddi durumda müdahale etmemesiyle birlikte, vahim bir hata teşkil etmektedir".

Barça, bir soruşturma açılmasını ve hakem iletişimlerine erişilmesini, gerekmesi hâlinde ise hataların resmen kabul edilmesini ve uygun tedbirlerin alınmasını talep etti; ancak UEFA, Barcelona'nın şikâyetini kabul etmedi.



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