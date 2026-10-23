Suudi gazeteciden Postecoglou'ya sert eleştiri: Soyunma odasında ondan daha iyi konuşurum!

Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, aldığı galibiyetlere rağmen takımın istikrarsız seyri nedeniyle yeni bir eleştiri dalgasına maruz kaldı. Bu galibiyetlerin sonuncusu, Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin 10. haftasında Neom karşısında alınan 1-0'lık zaferdi.

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Ünlü medya mensubu Türki el-Acme, Suudi "Thmanyah" kanal ağındaki "El-Minassa" programında şunları söyledi: "Postecoglou konusunda benim için en önemli şey, antrenörlükte yetkin olması, ancak öyle değil."

Şöyle devam etti: "Bazıları onun soyunma odasında oyunculara yaptığı konuşmaları övüyor, ancak onun yerine ben konuşsaydım, benim sözlerim daha iyi olurdu. Dediğim gibi, benim için teknik direktör her şeyden önce taktik ve teknik meselelerdir."

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Avustralyalı teknik direktör, takımın kendi yönetimindeki seviyesi ile geçen sezon Portekizli Jorge Jesus ile olan seviyesi arasındaki farktan dolayı dinmeyen eleştirilerden muzdarip.

Ancak aynı zamanda ve eleştirilere rağmen Nassr, Roshn Ligi puan tablosunda 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve lider Kadisiye'nin yalnızca 4 puan, ikinci sıradaki Hilal'in ise 2 puan gerisinde bulunuyor.

Nassr, geçen sezon şampiyonluğa ulaştığı turnuvanın 11. haftası kapsamında bugün cuma günü öğleden sonra Feyha ile karşılaşmaya hazırlanıyor.