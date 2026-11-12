Suudi bir gazeteci, Nasr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun önümüzdeki kış transfer döneminde Türkiye Ligi'ne gideceği iddiasının gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

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Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, YouTube'daki "KAFA Sports" kanalında yayınlanan bir video kaydında, bir aracı menajerin önümüzdeki kış transfer döneminde Ronaldo'yla anlaşma konusunda Türkiye Ligi kulüplerinin görüşünü yokladığını doğrulamıştı.

Bu gelişme, Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesinin mevcut sezonun sonunda bitecek olması nedeniyle gündeme geliyor; bu durum ona önümüzdeki kış transfer dönemi boyunca herhangi bir takımla anlaşma ve ertesi yaz bedelsiz olarak o takımın saflarına katılma hakkı veriyor.

Ancak Suudi gazeteci Abdulaziz el-Mureysel, "X" sitesindeki resmî hesabından paylaştığı bir mesajda bu haberleri kesin bir dille yalanlayarak Portekizli yıldızın kariyerini yalnızca Al Nassr'da sonlandıracağını vurguladı.

El-Mureysel şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo sportif kariyerini yalnızca Suudi Arabistan Ligi'nde, Al Nassr'da bitirmek istiyor."

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Şunları ekledi: "Cristiano bu sezonun kendisi için son sezon olup olmayacağına henüz karar vermedi, ama her hâlükârda Cristiano futbolu Al Nassr'da bırakacak."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Dünyadaki tüm kaynaklara büyük saygımla, Cristiano Ronaldo dünyadaki hiçbir kulüpte oynamayacak."

Şöyle tamamladı: "Ya (Ronaldo) mevcut sezonun sonunda Al Nassr ile sözleşmesini yeniler ya da sportif kariyerini noktalayıp futbolu bırakır."

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Bu haberler, Portekizli yıldızın isminin Al Nassr'dan ayrılıkla anılmadığı bir dönemde gündeme geliyor; oyuncu kulüpteki dördüncü sezonunu geçiriyor ve takımla birlikte Roshn Ligi, Kral Kupası, AFC Şampiyonlar Ligi Elit ve Suudi Süper Kupası şampiyonlukları için mücadele ediyor.

Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda 28 puanla üçüncü sırada yer alıyor; lider Al Hilal'in iki puan gerisinde, ikinci sıradaki Al Qadsiah'ın ise averajla arkasında bulunuyor.

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Öte yandan "El-Alemi", AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te batı grubunda 6 puanla yedinci sırada yer alıyor; bu puanları iki galibiyet ve tek bir mağlubiyetten topladı ve Emirates ekibi Al Wasl ile ertelenmiş bir maçı bulunuyor.

Al Nassr ayrıca Riyad derbisinde Al Diriyah'ı 4-1 mağlup ettikten sonra Kral Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başardı ve önümüzdeki 11 Ocak Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Al Kholood ile karşılaşacak.

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Kuveyt'teki Suudi Süper Kupası'nda ise Al Nassr, önümüzdeki 19 Aralık günü yarı finalde yine Al Kholood ile karşılaşmaya hazırlanıyor; kazanması hâlinde aynı ayın 23'ünde, Al Ahli ile Al Qadsiah arasındaki diğer maçtan çıkacak takımla karşı karşıya gelecek.

Bu haberler, Cristiano Ronaldo'nun 2003 yılında ilk kez forma giydiği Portekiz Millî Takımı ile geçirdiği 23 yılın ardından uluslararası düzeyde futbolu bıraktığını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

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Ronaldo, geçtiğimiz millî takım arası döneminde spor camiasını meşgul eden ve teknik direktörü Jorge Jesus ile ilişkisine dair soru işaretleri doğuran bir krizin ardından ülkesinin forması altındaki kariyerine nokta koydu.

Ronaldo, uluslararası serüvenini 234 maçın ardından sonlandırdı; bu maçlarda 146 gol kaydetti ve ülkesinin millî takımıyla üç kupa kazandı. Bunların en öne çıkanı "EURO 2016" Avrupa Milletler Kupası şampiyonluğuydu; bunun yanı sıra 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi'nde iki şampiyonluk elde etti.