Suudi medya mensubu Saud Al-Sarami, tartışmalı açıklamalarda bulunarak Faslı yetenek Ayoub Bouadi'nin sergilediği performansı övdü. Al-Sarami, genç orta saha oyuncusunun Barcelona'da forma giymeyi hak ettiğini belirtti ve Fas milli takımının önümüzdeki yıllarda Dünya Kupası'nı kazanmasına yol açabilecek parlak bir geleceği olacağını öngördü.

Al-Sarami'nin açıklamaları, 2026 Dünya Kupası Grup 3'ün ilk turunda Fas ile Brezilya arasında oynanan ve 1-1 berabere biten maçta Bouadi'nin dikkat çekici performansının ardından geldi. Bu maçta "Atlas Kaplanları"nın birçok yıldızı parladı.

Suudi gazeteci, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) maçın bireysel ödüllerinde Faslı oyuncuya haksızlık ettiğini düşündüğünü belirtti ve Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un sahada sergilediği performansa kıyasla hak ettiğinden daha fazla takdir gördüğünü ifade etti.

El-Sarami, kendi görüşüne göre maçın en iyi oyuncusunun Ayoub Bouadi olduğunu söyledi ve oyuncunun dünyanın en güçlü milli takımlarından birine karşı sergilediği olağanüstü performansa rağmen göz ardı edildiğini ekledi. Ayrıca, maç boyunca orta sahadaki etkisinin açıkça görüldüğünü vurguladı.

El-Sarami, Bouadi'nin performansını övmekle kalmadı, daha da ileri giderek oyuncunun Barcelona'da oynayabilecek yeteneklere sahip olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: "Ayub Bouadi sanatsal bir oyuncu ve benim görüşüme göre onun yeri Liverpool değil, Barcelona'dır."

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Suudi medya mensubu, konuşmasının bir bölümünü Fas'ın futbol projesini övmeye ayırdı ve milli takımın şu anda elde ettiklerinin tesadüf eseri olmadığını, bunun yıllar önce başlayan uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.

Fas'ın, Muhammed VI Futbol Akademisi aracılığıyla yetenekleri geliştirmek için profesyonel bir model oluşturmayı başardığını ve bunun yeni nesillerin kalitesine ve milli takımın dünyanın en büyük takımlarıyla rekabet etme yeteneğine yansıdığını açıkladı.

Fas projesinin dünyanın en önde gelen futbol projelerinden biri haline geldiğini ekleyen İbanez, önümüzdeki yıllarda hem milli takımlar düzeyinde hem de yeteneklerin Avrupa'nın en güçlü liglerine ihraç edilmesi konusunda başarıların devam edeceğini öngördü.

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El-Sarami, Fas'ın en üst seviyede rekabet edebilecek unsurlara sahip olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı. 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasa bile, şu anda inşa edilen kurumsal yapı sayesinde Fas milli takımının gelecekte Dünya Kupası'nı kazanmak için güçlü bir aday olacağını belirtti ve "Atlas Aslanları"nın artık Fransa, Portekiz ve İspanya gibi büyük takımlarla rekabet edebilecek, hatta Brezilya, Arjantin ve İngiltere gibi tarihi futbol güçlerini geride bırakabilecek duruma geldiğini vurguladı.