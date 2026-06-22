Suudi gazeteci bomba bir haber verdi: Donis, Yeşil Burun Adaları’na karşı yenilse bile görevde kalacak!

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya’ya 0-4’lük ağır bir yenilginin ardından, Suudi spor camiasında milli takım teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis’in geleceği konusunda tartışmalar devam ediyor.

Son saatlerde, maçtaki ilk on bir seçimi ve uyguladığı taktiksel yaklaşım nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Yunan teknik direktörün görevden alınması yönünde geniş kitlelerden talepler yükseldi. Birçok kişi, bu seçimlerin İspanyol “Matador” karşısında alınan yenilginin başlıca nedeni olduğunu düşünüyor.

Taraftarların öfkesine rağmen Suudi medya mensubu Batal Al-Qaws, Donis’in şu anda görevden alınacağını ihtimal dışı bıraktı ve krizin sadece teknik direktör değişikliği meselesinin ötesinde olduğunu vurguladı.

Al-Qaws, "Al-Arabiya" kanalında yaptığı açıklamada, "Donis ayrılmayacak, çünkü şu anda bu kadar güçlü bir karar verebilecek kimse yok" dedi.

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Al-Qaws sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıllarda pek çok teknik direktör değiştirdik; belki de artık teknik direktörler dışında başka bir şeyi değiştirmeyi denemenin zamanı gelmiştir.”

Al-Qaws’un açıklamaları, Suudi taraftarlar arasında geniş çaplı bir tartışma yarattı; özellikle de İspanya milli takımı karşısında hayal kırıklığı yaratan performansın ardından teknik kadroya yönelik öfkenin tırmandığı bir dönemde gelmesi nedeniyle.

Bazı taraftarlar, milli takımın sonuçlarındaki düşüşün sadece teknik direktörle ilgili olmadığını, bunun spor planlaması, milli takımın geliştirilme mekanizmaları ve uzun vadede teknik projelerin sürekliliği gibi diğer konulara da uzandığını düşünüyor.

Suudi milli takımı, grup aşamasının son turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. Teknik ekip ve oyuncular üzerinde büyük bir baskı varken, “Yeşiller”in bir sonraki tura yükselme umutlarını sürdürebilmesi için olumlu bir sonuç alması gerekiyor.