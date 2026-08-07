Roshn Ligi'nde yaz transfer dönemi, kulüplerin yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için yaptığı güçlü hamlelere sahne oluyor. Görünen o ki Suudi kanalları da kendilerine özel bir yaz transfer dönemi hazırlamış durumda.

Her şey geçtiğimiz mayıs ayında başladı. Ünlü Suudi spikeri Türki el-Ecme, "Rotana Haliciyye" üzerinden "Kora" programını sunduktan sonra "Rotana" kanal grubundan ayrıldı.

O dönemde basın haberleri, bir diğer Suudi spiker Velid el-Ferrac'ın yeni sezonda el-Ecme'nin ardından kanalın yüzü olacağını doğrulamıştı. Nitekim bu gerçekleşti ve kısa süre önce onunla yeni bir program sunmak üzere anlaşma sağlandığı açıklandı.

Suudi spiker, "Rotana Sport ma'a Velid" adlı programını önümüzdeki çarşamba, yani içinde bulunduğumuz ayın 12 Ağustos'undan itibaren günlük olarak sunmaya başlayacak.

Türki el-Ecme'ye gelince, Suudi Roshn Ligi müsabakalarının resmi yayıncısı "Semaniye" kanalları bugün cuma günü onunla anlaştığını açıkladı. El-Ecme, önümüzdeki sezon "Mel'ab Semaniye" programını sunacak.

Bu haber, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun da ilgisini çekti. Romano, "X" sitesindeki kişisel hesabından, el-Ecme'nin "Semaniye" kanallarında yeni bir spiker olarak yer aldığı bir video paylaştı.

Bu gelişme, Suudi spiker Halid eş-Şenif'in "Dorina Gayr" programının önümüzdeki sezon Suudi Arabistan kanalında devam edeceğini açıklamasının ardından geldi.

Bir diğer Suudi spiker Abdurrahman el-Humeydi de "Nadina" programının yine önümüzdeki sezon "MBC1" kanalında devam edeceğini açıkladı.

Önümüzdeki dönemde, sezon boyunca Suudi futbol müsabakalarını takip eden daha fazla spor programının duyurulması bekleniyor.

Suudi futbolunun yeni sezon müsabakalarının, Kâbe ve Mescid-i Nebevî'nin Hizmetkârı Kupası'nın başlamasından birkaç gün önce, Roshn Ligi karşılaşmalarının start alacağı 13 Ağustos'ta başlayacağını hatırlatalım.