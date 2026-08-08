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Suudi Futbol Federasyonu seçimlerinde büyük sürpriz: El Misehal'in yerini kim alacak?

Suudi Arabistan
Premier Lig
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığı koltuğu belirlenmeye yaklaşıyor

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yönetim kurulu seçimlerinde beklenmedik bir gelişme yaşandı; seçim komisyonu, Bedr bin Süleyman el-Rezizaa'nın başkanlığındaki listeyi altıncı seçim döneminin adaylığa başvuran ilk listeleri arasında onayladığını açıkladı.

El-Rezizaa listesinin onaylanması, komisyonun sunulan dosyaları inceleyip denetlemesini tamamlamasının ve adayların seçim yönetmeliğinde belirtilen şartları ve gereklilikleri ne ölçüde yerine getirdiğini teyit etmesinin ardından geldi.

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Aday olma döneminde, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği için yarışmak üzere 7 liste başvuruda bulundu; ardından listelerden biri çekilince nihai sayı 6 liste oldu ve bunların tamamı inceleme ve denetimden geçirildi.

Ancak asıl sürpriz, komisyonun adaylık şartlarının tümünü yerine getiren tek listenin Bedr el-Rezizaa listesi olduğunu, diğer beş listenin ise yönetmelikte belirlenen gereklilikleri karşılamadığını açıklaması oldu.

El-Rezizaa listesinde başkan yardımcılığı adayı olarak Lueyy Meşabi yer alırken; yönetim kurulu üyeliği adayları olarak Lemya Behyan, Fehd el-Mansur, Salman el-Sudeyri, Tamer el-Saadun, Ömer el-Cüreysi, Nicolas Cavourd ve Gerard Rudy bulunuyor.



Böylece el-Rezizaa listesi, dosya inceleme aşamasının ardından ilkesel olarak onaylanan tek liste konumuna gelerek seçim tablosunda kendisini güçlü bir şekilde ortaya koydu; geri kalan seçim işlemlerinin belirlenen zaman çizelgesine göre tamamlanması bekleniyor.

Bu adım, gözler birden fazla liste arasındaki bir rekabete çevrilmişken Suudi Arabistan Futbol Federasyonu seçimlerine beklenenden tamamen farklı bir seyir kazandırıyor; zira inceleme sonuçları hesapları alt üst ederek el-Rezizaa listesini tablonun en önüne yerleştirdi.

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