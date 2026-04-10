Suudi Futbol Federasyonu'ndan Al-Ahli ile Al-Fayha maçı krizine ilişkin ilk açıklama

Suudi Futbol Federasyonu, Roshen Ligi'nde Al-Ahli ile Al-Fayha arasında oynanan maçta yaşanan hakemlik kriziyle ilgili ilk resmi açıklamasını yaptı.

Al-Ahli ve Al-Fayha, Çarşamba günü Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan ve Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait maçta 1-1 berabere kaldı.

Maçta birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı ve bu durum Al-Ahli'yi hakemi eleştiren sert bir açıklama yayınlamaya itti. Kulüp, bu kararlar sırasında hakemle video yardımcı hakem arasında geçen konuşmaların dinlenmesini talep etti.

Suudi Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada, ilgili komitelerin maçla ilgili olayları incelemeye başladığını ve Suudi futbolunun korunması ve adaletinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca okuyun: Ivan Toni yalan söylemiyor... Al-Ahli ve Al-Fayha maçındaki hakemi ifşa eden yeni video

Ayrıca okuyun: Videoda... Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Ittihad, Tony ve Galino'nun cezalandırılmasını engelliyor

Ayrıca okuyun: Videoda... Hakemlik uzmanı, Al-Ahli ve Al-Fayha maçının hakemine tarihi bir ceza verileceğini öngörüyor

Ayrıca okuyun: Videoda... Hakemlik uzmanı, dördüncü hakem olayında İvan Tony'yi yalan söylemekten akladı

Federasyon açıklamasında şunları söyledi: "Suudi Roshen Profesyonel Ligi'nin 29. haftasında Al-Fayha ve Al-Ahli takımları arasında oynanan maça ve maçın bitiminden sonra basında yer alan açıklamalara atıfta bulunarak."

Açıklamada şöyle denildi: "Suudi Futbol Federasyonu, ilgili komitelerin olaylarla ilgili yasal prosedürleri başlatmış olduğunu ve onaylanmış prosedürlere bağlılık, komitelerin bağımsızlığına saygı ve yönetişim ve şeffaflık gereklilikleri doğrultusunda, resmi yasal prosedürlere uygun olarak gelişmeler hakkında bilgi verileceğini teyit eder."

Ayrıca şunları ekledi: "Suudi Futbol Federasyonu, rekabetin dürüstlüğü ve Suudi futbolunun itibarının korunmasının temel bir taahhüt olduğunu ve tüzüğü ile onaylanmış yönetmeliklerine göre yasal bir görev olduğunu vurgulamaktadır."

Ve şöyle devam etti: "Federasyon aynı zamanda tüm kulüplerle gurur duyduğunu ve entegrasyon ve ortak sorumluluk üzerine kurulu bir sistem çerçevesinde Suudi futbolunu geliştirmek için onlarla ortak olarak çalışmaya özen gösterdiğini vurguluyor."

Al-Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney, maçtan sonra dördüncü hakemin kendisine Roshen Ligi'ni değil, sadece Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanması gerektiğini söylediğini doğruladı. Alman teknik direktörü Matthias Jaissle de bunu teyit etti.

Bu beraberlik, Al-Ahli'nin Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaşma şansını zorlaştırdı. Takım, bir maç eksik olan lider Al-Nassr'ın 4 puan gerisinde, ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise 2 puan gerisinde kaldı.