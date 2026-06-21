Suudi Futbol Federasyonu Başkanı: İspanya karşısında Arjantin’e karşı yarattığımız sürprizi tekrarlayabiliriz

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yaser Al-Meshal, “Yeşiller”in 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’e karşı elde ettiği tarihi galibiyetin bir benzerini, İspanya karşısında da tekrarlayabileceğini vurguladı.

Bu açıklama, Suudi milli takımının Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya milli takımıyla karşılaşmasından birkaç saat önce geldi.

İspanya milli takımının üstünlüğü göz önünde bulundurularak maça ilişkin görüşlerini paylaşan Yaser Al-Meshal, İspanyol "Marca" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Elbette İspanya, futbolun devlerinden biri; kendine özgü bir kimliği, olağanüstü oyuncuları ve tüm dünyanın saygı duyduğu bir oyun tarzına sahip. Ancak Suudi Arabistan'ın programına göre, Dünya Kupası'na gelmemizin sebebi tam da budur. Kolay maçlar aramak için gelmedik, en iyilerle kendimizi ölçmek için geldik."

Ve şöyle devam etti: “İspanya’ya büyük saygı duyuyoruz, ancak saygı korku anlamına gelmez. Bugün beklentiler daha yüksek çünkü Suudi futbolu her zamankinden daha güçlü; milli takım kadromuzda hem deneyimli hem de genç oyuncular yer alıyor; Asya’da en üst seviyede mücadele etmiş oyuncular ve Suudi Ligi’nde her hafta dünya yıldızlarıyla karşı karşıya gelen oyuncular var. Görevimiz disiplin, cesaret ve takım oyununa odaklanmak; İspanyol taraftarlara Suudi futbolunun gerçek bir hırsla geliştiğini göstermek.”

2022’de Arjantin’e karşı elde edilen sürpriz galibiyetin tekrarlanma olasılığıyla ilgili olarak Suudi Futbol Federasyonu Başkanı şunları söyledi: “Futbolda her şey mümkündür ve bu yüzden Dünya Kupası son derece özeldir. Arjantin’e karşı kazanılan zafer, Suudi futbol tarihinin her zaman bir parçası olarak kalacak; bu zafer, oyuncularımıza, taraftarlarımıza ve ülkemize unutulmaz bir an yaşattı. Ancak sadece bu anıyla yetinmemeliyiz; asıl önemli olan ondan sonra gelenler, çünkü o zamandan beri Suudi futbolu büyümeye devam etti ve Suudi Profesyonel Ligi’nin seviyesi yükseldi.”

Şöyle devam etti: “Takımımızdaki oyuncular, her hafta mevcut Dünya Kupası’nda yer alan oyuncularla, Şampiyonlar Ligi’nden oyuncularla ve dünyanın en iyi oyuncularıyla antrenman yapıyor ve rekabet ediyor; bu da seviyeyi her gün yükseltiyor. Aynı zamanda sistem daha sağlam hale geldi; kayıtlı genç oyuncu sayısının 2023’te 18 bin iken, 2026’da 50 bine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, 9 yaş altı, 7 yaş altı ve hatta 5 yaş altı kategorilerinin eklenmesiyle gençlik sektörü 10 yaş grubundan 13 yaş grubuna genişletildi ve antrenör sayısı yaklaşık 700'den 6.000'in üzerine çıktı.”

Şöyle devam etti: “Yukarıdakilere dayanarak, evet, Suudi Arabistan’dan Dünya Kupası’nda bir sürpriz daha gelebilir, ancak hedefimiz tek bir sürprizden öteye uzanıyor; çünkü insanların her yıl gelişen bir futbol ulusu görmesini istiyoruz.”