Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad, başka bir Suudi kulübüne gitmek üzere olan en dikkat çekici transferlerden birinin rotasını değiştirmeyi başararak yaz transfer döneminde güçlü bir hamle yapmaya yaklaştı. Böylece Sporting Lizbon'un yıldızı Portekizli Pedro Gonçalves ile anlaşmayı bitirmeye birkaç adım kaldı.

Gonçalves'in adı son haftalarda Roshn Ligi'ne yeni yükselen Al-Diriyah'a transfer olmakla anılıyordu. Ancak Al-Ittihad son saatlerde devreye güçlü bir şekilde girerek transferin rotasını tamamen değiştirdi.

Al-Ittihad masayı devirdi

Portekiz gazetesi "A Bola"ya göre Al-Ittihad, oyuncunun hizmetlerini kalıcı olarak elde etmek için 30 milyon euro ödemeye hazır olduğunu göstermesinin ardından Sporting Lizbon ile nihai bir anlaşmaya varmaya oldukça yaklaştı.

Gazete ayrıca, ünlü menajer Jorge Mendes'in müzakereleri yürüttüğünü, Sporting yönetimiyle gayri resmi olarak temasa geçildiğini ve resmi teklifin gelmesinin ardından her zamanki protokole göre nihai işlemlerin başlamasının beklendiğini ekledi.

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Gazete, Al-Ittihad'ın sunduğu değerin, oyuncunun değerlemesinin daha önce 20 ila 25 milyon euroya düşmesinin ardından Sporting yönetiminin son aylarda elde etmeyi beklediği miktarı aştığını, mevcut rekabetin ise transferin değerini yeniden yükselttiğini belirtti.

Sporting taraftarlarına erken veda

Gazete, tüm işaretlerin oyuncunun ayrılığının yaklaştığını doğruladığını vurguladı ve oyuncunun Monaco'ya karşı oynanan "Cinco Violinos" Kupası maçında yalnızca 30 dakikadan az süre almasını buna kanıt gösterdi. Taraftarlar bu süreyi "Alvalade" stadına son bir veda olarak değerlendirdi.

Pedro Gonçalves, 2020 yazında Famalicão'dan 6,5 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'a katılmıştı. Kulüp daha sonra oyuncunun haklarının yüzde 40'ını 7 milyon euro karşılığında satın alırken, Famalicão oyuncunun haklarının yüzde 10'unu elinde tuttu.

Gonçalves, Sporting'deki kariyeri boyunca çeşitli kulvarlarda 239 maça çıktı; bu maçlarda 97 gol atıp 56 asist yaparak son yılların takımdaki en dikkat çekici yıldızlarından biri haline geldi.

Ayrılığı kolaylaştıran önceki anlaşma

Oyuncu geçen ekim ayında Sporting ile sözleşmesini 2030 yazına kadar uzatmış olsa da gazete, iki tarafın o dönemde uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılmasına izin veren ve 80 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesini şart koşmayan sözlü bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gazete raporunu, transferin son aşamalarına girdiğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanmasının beklendiğini vurgulayarak tamamladı. Böylece Al-Ittihad, oyuncunun hizmetleri için Al-Diriyah ile güçlü bir rekabetin ardından Portekiz Ligi'nin en dikkat çekici yıldızlarından birini kadrosuna katmış olacak.