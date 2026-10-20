Ukraynalı Artem Bondarenko'nun El Feyha filelerine gönderdiği ikili, Suudi Arabistan ekibi El Ahli içindeki ortamı yatıştırmaya yetmedi. Zira Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'in takımının golleri sırasındaki sevinç anları, Roshn Suudi Ligi'nin onuncu haftasında alınan heyecanlı 3-2'lik galibiyetin ardından taraftarlar arasında tartışmanın odağı haline geldi.

Pusic'in tepkileri ön plana çıktı. El Ahli taraftarları, Bondarenko'nun iki golünü atarken gösterdiği coşkunun, aynı maçta Firas El Bureikan'ın golünün ardından sergilediği sakinliğe kıyasla farklı olduğunu fark etti. Bunun üzerine "X" platformunda geniş çapta yayılan bu görüntülerin anlamına dair bir soru dalgası başladı.

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Bu kıyaslama, Bondarenko açısından hassas bir zamanlamada geldi. Oyuncu, El Ahli'ye katıldığından bu yana kendisinden beklenen seviyeyi gösterememesi nedeniyle son dönemde eleştirilere maruz kalmıştı. Ardından El Feyha karşısında birinci ve üçüncü golleri atmayı başardı ve heyecan dolu bir karşılaşmada takımına önemli bir hücum katkısı sağladı.

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Ukraynalı oyuncunun parlak performansı, Pusic'in ona karşı tutumunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle teknik direktörün onunla sözleşme yapılmasını desteklemesine dair daha önce dile getirilen eleştirilerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, ikili golün ardından yaptığı sevinç gösterileri mercek altına alındı. Taraftarlar ise ikiye bölündü: Bir kısmı tepkilerini üzerinde durulmayı hak eden bir mesele olarak görürken, bir kısmı bunları maçın atmosferinin getirdiği doğal tepkiler olarak değerlendirdi.

Tartışma sevinç gösterileriyle sınırlı kalmadı; Hollandalı teknik direktörün oyuncularıyla kurduğu ilişkiye ve bunun taraftarlarla ilişkisine nasıl yansıdığına dair sorulara kadar uzandı. Taraftarlar, El Ahli'nin önümüzdeki dönemde daha ikna edici ve istikrarlı bir performans sergilemesini beklerken, teknik direktörün taktiksel tercihlerini ve yabancı oyuncuların seviyelerini yakından takip ediyor.

Bununla birlikte, yalnızca sevinç gösterilerindeki farklılıklar, Pusic'in El Bureikan yerine Bondarenko'yu kayırdığını kanıtlamaya yetmiyor. Zira tepkiler anın doğası ve gollerin atıldığı bağlamla ilişkili olabilir. Ancak gündeme gelen bu kıyaslama, taraftarların teknik direktörün davranışlarını ne denli yakından incelediğini ortaya koyuyor ve Ukraynalı oyuncunun ikili golünün, El Feyha karşısındaki galibiyeti belirlemedeki önemine rağmen, eleştiri dosyasını kapatmak yerine tartışmaya yeni bir kapı araladığını teyit ediyor.