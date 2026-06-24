Suudi dokunuşlu bir Afrika mücadelesi… Mané, Senegali milli takımından Koulibaly’yi eledi

Al-Nassr’ın yıldızı Sadio Mané, Senegalli milli takım arkadaşı ve Al-Hilal’ın savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly’yi 2026 Dünya Kupası finallerinde Norveç ile oynanacak maçtan dışladı.

Senegal milli takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde oynanan Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turundaki maçta Norveç'e 2-3 yenildi.

Maçta Koulibaly'nin performansının düşük olması üzerine Senegali milli takım teknik direktörü Pape Thiaw, 72. dakikada onu oyundan çıkardı.

Ancak “Al Arabiya” kanalları tarafından aktarılan Senegalli basın haberleri, bu kararın Tiao’nun kendisi tarafından değil, Sadio Mané önderliğindeki Senegalli milli takım kaptanları ve orta saha oyuncusu Idrissa Jana Gaye tarafından alındığını doğruladı.

Haberlere göre, Mané ve Gaye, Coulibaly’nin tekrarlanan hataları nedeniyle “Teranga Aslanları”nın galibiyet umutlarını suya düşürdüğü için Senegalli teknik direktöre baskı uygulayarak oyuncunun oyundan çıkarılmasını sağladılar.

Norveç’e karşı alınan bu mağlubiyet, Senegal milli takımının Dünya Kupası’ndaki ikinci yenilgisi oldu. Fransa’ya 1-3 yenildikten sonra, üçüncü turdaki belirleyici karşılaşma öncesinde Irak ile birlikte puansız kaldı.