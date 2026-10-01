Suudi Arabistanlı bir medya mensubu, Cidde kentinde düzenlenen Arap Körfezi Kupası'nın mevcut sürümünün şampiyonunun kimliğine ilişkin tahminleri hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Katar'la karşılaşmaya hazırlanırken; galip gelen taraf, Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki mücadeleden galip çıkanla karşı karşıya gelecek.

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Medya mensubu Suud es-Sarami, "El-Arabiya FM" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Suudi Arabistan Milli Takımı son dönemde bir medya oyununa maruz kalıyor. Takımımıza, etrafındaki ortamın hazırlanması ve beklenen maça 48 saat kala gergin konulardan uzak tutulması konusunda yardımcı olunmasını temenni ediyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takımımızı yıkmaya çalışan bazı uydu ve medya kanalları var, ancak Katar engelini aşmak için tüm oyuncularımızı desteklememiz gerekiyor."

Şöyle tamamladı: "Bence Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, şampiyonluğu kazanmak için bir numaralı aday; çünkü mütevazı görüşüme göre en hazır olan takım o."