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Suudi bir medya mensubu, Mısır ve Arjantin'in kararını haklı çıkardı: Sadece tek bir hata yaptı!

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
Premier Lig
Arjantin
Mısır
ABD
Suudi Arabistan

Akıma ters düşen açıklamalar

Suudi gazeteci Muhammed El-Breiki, Mısır-Arjantin maçındaki hakem kararları konusunda yeniden tartışma yarattı. El-Breiki, maçın hakemini savunarak, tek bir pozisyon hariç kararlarının çoğunun doğru olduğunu belirtti.

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanan Mısır-Arjantin karşılaşması, özellikle Mısır milli takımının bir golünün iptal edilmesi ve Arjantin'in üçüncü golünü atmadan önce bir penaltı verilmemesi nedeniyle hakem kararları konusunda geniş çaplı tartışmalara sahne olmuştu.

Mohammed Al-Briki, "Al-Arabiya FM" radyosuna verdiği demeçte şunları söyledi: "Mısır-Arjantin maçının hakeminin kararlarının belirleyici olduğunu düşünüyorum ve Mısır'ın iptal edilen golü dışında tartışılacak hiçbir şey yok."

Ayrıca şunları ekledi: “Diğer tüm durumlar kurallara uygundu, ancak mesele bazı pozisyonların değerlendirilmesindeki farklılıklarda yatıyor. Özellikle bu kararların Arjantin lehine verilmiş olması büyük tartışmaya yol açtı.”

Hakemi savunmasına rağmen El-Briki, Mısır milli takımının golünün iptal edilme kararının en çok tartışmaya yol açan an olduğunu kabul etti; özellikle de Mısırlı taraftarlar bu golü geçerli saymış ve bu golün maçın gidişatını değiştirebileceğini düşünmüştü.

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Medya ve taraftarlar arasında kopan tartışmanın sadece kararların kendisinden kaynaklanmadığını, maçın hassasiyeti ve rakibin öneminden de kaynaklandığını vurgulayan El-Breiki, Arjantin gibi büyük bir takımın yer aldığı bir karşılaşmada alınan her kararın daha fazla mercek altına alındığını belirtti.

Mısır milli takımının 2-3'lük mağlubiyetle turnuvadan elenmesinin ardından maç, Arap spor çevrelerinde hâlâ çok tartışılıyor; özellikle de hakem kararlarının maç sonucuna etkisi konusunda görüşler farklılık gösteriyor.

Bazıları hakemin birden fazla pozisyonda hata yaptığını düşünürken, El-Breiki tek bariz hatanın Firavunlar’ın golünün iptal edilmesi olduğunu vurguluyor ve diğer kararların kurallara uygun olduğunu, ancak saha içinde ve dışında tartışmaları alevlendirmeye katkıda bulunduğunu belirtiyor.

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