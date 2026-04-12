Suudi bir doktor, Inzagi'nin iddialarını yalanlayarak Al-Hilal yıldızlarının sakatlıklarının sırrını ortaya çıkardı

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımının İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, sakatlıklar hakkındaki son açıklamalarının ardından bir spor hekiminden sert eleştirilere maruz kaldı.

Al-Hilal, sezon boyunca takımın yıldız oyuncularının sürekli maruz kaldığı bir dizi ciddi sakatlık sorunu yaşıyor ve bu durum Inzaghi'nin çalışma tarzının eleştirilmesine neden oluyor.

Ancak Inzaghi, Pazartesi akşamı Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Katar ekibi Al Sadd maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bu suçlamalara yanıt vermeye karar verdi.

Inzaghi, "Tüm sakatlıklar, bazılarının iddia ettiği gibi yorgunluk veya fiziksel hazırlıktan değil, çürüklerden kaynaklandı" dedi.

Ancak spor yaralanmaları uzmanı Suudi doktor Rakan Al-Wabel, "Al-Muntasif" programında yaptığı açıklamada, "Al-Hilal, teknik direktörün açıklamalarında belirttiği gibi çürüklerden değil, toplu kas yaralanmalarından muzdaripti" dedi.

Ve ekledi: "Sakatlıkların nedeni, Inzaghi'nin yüksek pres uygulamasındaki yöntemine dayanıyor ve teknik direktörün tek bir şampiyonluğa odaklanması ve fiziksel yükü daha akıllıca yönetmesi gerekiyor."

Son olarak şunları söyledi: "Inzaghi'nin tarzı, tek bir şampiyonluk değil, birçok şampiyonluğun kaybına neden olabilir. Bu yüzden durumu akıllıca ele alması gerekiyor."