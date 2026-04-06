Suudi bir doktor açıkladı: Inzagi kurallara aykırı davrandı ve Al-Hilal'ın yıldızlarını mahvetti

Son dönemde Al-Hilal kulübünde baskı giderek artıyor; Takımın birçok yıldız oyuncusunu etkileyen sakatlıkların tekrarlanması, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'yi bu krizdeki rolüyle ilgili tartışma ve suçlamaların odağına yerleştirdi. Sezonun kritik bir döneminde, "Lider"in oyuncularının tam hazırlıkta olması gerekirken, fiziksel hazırlık ve antrenman yükü konusunda eleştiriler yöneltiliyor.

Al-Hilal bu sezon arka arkaya gelen bir dizi sakatlık yaşadı. Bunların sonuncusu, Fransız yıldız Karim Benzema ile Suudi kaptan Salem Al-Dossari'nin sakatlıklarıydı. Bu durum, özellikle rekabetin kritik bir döneminde etkili oyuncuların tekrar tekrar yokluğu nedeniyle takım içindeki endişeyi artırdı.

Bu bağlamda, spor yaralanmaları uzmanı Suudi doktor Rakan Al-Wabel, "Al-Muntasif" programına katılarak, mevcut durumun çok endişe verici olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Yaralanmalar nedeniyle 9'dan fazla oyuncunun eksikliğinden bahsediyoruz ve bu çok büyük bir rakam. Uluslararası Futbol Federasyonu ve Avrupa Futbol Federasyonu standartlarına göre, bu durum sistem içinde açık tehlike işaretlerinin varlığına işaret ediyor."

Ayrıca okuyun... Benzema için... Consesao'nun sözleşmesindeki "gizli madde" Ceda'yı ifşa

ediyor Ayrıca okuyun... Al-Taawoun şokunun ardından Inzagi'nin Al-Hilal yıldızlarıyla yaptığı toplantının detayları

Ve ekledi: "Araştırmalar, maçlarda veya antrenmanlarda her 1000 saatlik antrenman başına sakatlık sayısı beş oyuncuyu aşarsa, bunun tıbbi yönetimde veya teknik kadroda bir gerçek sorun olduğunu ya da yüksek antrenman yükünün bir sonucu olabileceğini gösteriyor."

Enzagi'nin tarzının da dahil olduğu İtalyan okulunun, özellikle geleneksel olanının, yüksek baskı ve fiziksel yükün artırılmasına dayandığını ve bunun da kas sakatlıkları olasılığını artırdığını açıkladı. Bu sakatlıkların çoğunun "loading spike" yani fiziksel yükte ani artış kategorisine girdiğini belirtti. Bu durum, antrenmanlarda benzer bir yaklaşım benimseyen teknik direktör Jorge Jesus'ta da tekrarlanmaktadır.

Enzagi, son dönemde sonuçların kötüye gitmesi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıyor; en sonuncusu ise Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Taawoun ile 2-2 berabere kalmasıydı.