Nassr'ın Roshn Suudi Pro Ligi'nin altıncı haftasında Abha'yı 2-1 mağlup etmesine rağmen, bu galibiyet takımın üzerine belirgin şekilde çökmeye başlayan bir sorunu, özellikle de savunma seviyesindeki bir sorunu gizleyemedi. Zira rakamlar "El-Alemi"nin kalesini gol yemeden koruma becerisinde endişe verici bir gerilemeyi ortaya koydu.

Nassr'ın kalesi, üst üste dördüncü maçında da en az bir gol gördü. Bu durum, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou önderliğindeki teknik heyetin hızlı müdahalesini gerektiren bir savunma aksaklığının varlığına işaret ediyor; özellikle de takım, maçları gol yemeden bitirmekte tekrar tekrar zorlanmaya başladığından beri.

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Daha da endişe verici olan ise Nassr'ın son dört maçında kalesinde gördüğü altı golün farklı rakiplere karşı gelmesi. Bu goller, Ettifaq'a karşı iki gol, Ittihad'a karşı yine iki gol, Al-Taawoun'a karşı bir gol ve Abha'ya karşı bir gol şeklinde dağılıyor. Bu da sorunun tek bir maç ya da belirli bir rakiple ilgili olmadığını doğruluyor.

Buna karşılık Nassr, sezona savunma açısından daha iyi başlamış, Al-Fateh ve Al-Riyadh'a karşı ilk iki maçında kalesini gol yemeden korumuştu. Ancak bu istikrar, maçlar ilerledikçe kademeli olarak kayboldu ve son dönemde, takımın galibiyet aldığı maçlarda dahi gol yemek tekrarlanan bir durum haline geldi.

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Soru işaretleri yalnızca defans oyuncularıyla sınırlı kalmıyor. Zira kaleci pozisyonunda da bu sezon değişiklikler yaşandı. Postecoglou üç kaleciye başvurdu: Brezilyalı Bento Matheus, Nawaf El-Aqidi ve yalnızca Bento'nun kırmızı kart görmesinin ardından Ettifaq karşısında forma giyen Abdulrahman El-Otaibi.

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Savunma hattındaki ve kalecilikteki bu sık değişiklikler, savunma istikrarını etkileyen etkenlerden biri olabilir. Ancak sorumluluk sonuç olarak tüm sisteme aittir; özellikle de Nassr'ın hücum ve rakip ataklarla başa çıkma konusunda daha sağlam olması ve arkada yaşanan her hatayı telafi etmek için her zaman hücum gücüne güvenmemesi gerekiyor.

Eğer bu savunma gerilemesi sürerse, Nassr önümüzdeki dönemde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilir; özellikle de başta Hilal olmak üzere şampiyonluk için mücadele eden diğer rakipler gibi büyük kulüplere karşı daha zorlu maçlar başladığında. Çünkü sürekli gol yemek, büyük hata paylarına izin vermeyen maçlarda son derece pahalıya mal olabilir.