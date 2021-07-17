Suudi Arabistan'ın çılgın Dünya Kupası planı!

Spor organizasyonlarına ev sahipliği için 1.5 milyar dolar harcayan Suudi Arabistan, 2030 Dünya Kupası'nı düzenlemek istiyor.

EURO 2020 ve Copa America'yi geride bırakan futbol dünyasını 2022 Dünya Kupası heyecanı sararken, Dünya Kupası'nın geleceğine ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi. The Athletic'te yer alan habere göre 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak isteyen Suudi Arabistan bu organizasyonu gerçekleştirmek için kesenin ağzını açtı.

Turnuvaya 2 bin mil uzakta bulunan İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapmayı planlayan Suudi Arabistan, farklı alternatifleri de göz önünde bulunduuryor. Ortaklık araştırmaları için ABD merkezli Boston Consultancy şirketiyle birlikte çalışan Suudi Arabistan, Fas ve Mısır'a yaptığı tekliften olumsuz cevap alsa da umudunu kaybetmedi.

80 maç üzerinden oynanacak

48 takım ve 80 maç üzerinden oynanacak 2030 Dünya Kupası'nı düzenleyebilmek için oldukça istekli olan Suudi Arabistan, bu organizasyonu gerçekleştirerek, insan hakları konusundaki olumsuz sicilini nispeten düzeltmek ve ülkenin itibarını yükseltmeyi hedefliyor.

2022 Dünya Kupası'nı Katar'ın düzenleyecek olması da Suudi Arabistan'ı bu hedef konusunda da daha da cesaretlendiriyor.

Şu ana dek spor organizasyonlarına ev sahipliği için en az 1.5 milyar dolar harcadığı bilinen Suudi Arabistan bu yıl ilk kez Formula 1 takvimine girmişti. Premier Lig takımlarından Newcastle United'ı satın almak isteyen ancak 300 milyon sterlinlik teklifi kabul edilmeyen Suudi Arabistan, son iki İtalya Süper Kupası maçının bu ülkede oynanması için İtalya ile anlaşmaya varmıştı.

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