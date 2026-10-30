Fas Krallığı, otomobil ve motosiklet yarışlarının en önemli ve en büyük küresel spor etkinliklerinden biri olan Dakar Rallisi'nin 49. edisyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Organizasyon komitesi, 2027 yılının ocak ayında düzenlenmesi planlanan yarışa Fas ile Portekiz'in ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Organizasyon komitesinin açıkladığı programa göre, ralli 9 Ocak'ta Portekiz'in Loulé - Faro şehrinden başlayacak, ardından katılımcılar Fas topraklarına geçerek 11 etap boyunca mücadelelerini sürdürecek ve 23 Ocak'ta Marakeş şehrindeki bitiş çizgisine ulaşacak. Böylece Fas, dünya genelinde dayanıklılık yarışları tutkunlarının geniş ilgisini gören bu küresel spor etkinliğinin ön saflarına geri dönmüş olacak.

Rallinin, ellinci edisyonunun kutlanmasıyla eş zamanlı olarak 2028 yılında Suudi Arabistan'a geri dönmesi bekleniyor.