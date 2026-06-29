Suudi Arabistan ve Japonya’daki depremlerin ardından… Mısır, Asya’nın geriye kalan gururunu sarsacak mı?

Asya kıtası, takımlarının arka arkaya yaşadığı elenmelerin ardından 2026 Dünya Kupası’ndan tamamen veda etmeye yaklaşıyor. Bunların sonuncusu, Japonya’nın 32’li turda Brezilya’ya karşı 1-2’lik skorla yaşadığı dramatik yenilgiydi; böylece turnuvada kıtanın umutlarını taşıyan tek bir takım kaldı.

Mısır milli takımı, Cuma günü 32'li turda Avustralya ile karşılaşmaya hazırlanırken, tüm gözler bu maça çevrilecek. Bu maç, Asya'nın bu Dünya Kupası'ndaki serüveninin resmi sonunu getirebilir ya da kıtaya çeyrek finallerin başlamasından önce bir can simidi sunabilir.

Sekiz takım elendi

Asya, son yıllarda Asya futbolunda yaşanan büyük gelişmeyi teyit etme hedefiyle, turnuva tarihindeki en geniş katılımla 2026 Dünya Kupası’na dokuz takımla katıldı.

Ancak sonuçlar beklentilerin çok uzağında kaldı; Güney Kore, İran, Suudi Arabistan, Katar, Irak, Ürdün ve Özbekistan grup aşamasında turnuvaya veda ederken, Asya’nın turnuvada yoluna devam etmesi beklenen en önemli adaylarından biri olarak görülen Japonya milli takımı da onlara katıldı.

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"Samuraylar", sergilediği güçlü performansa rağmen Brezilya ile oynadığı heyecan verici karşılaşmayı kaybetti ve turnuvadan elenerek, Asya futbolunun itibarını savunma yarışında Avustralya'yı tek başına bıraktı.

Avustralya... Kıtanın son umudu

Avustralya milli takımı, son 32 turuna yükselmeyi başararak Dünya Kupası’nda Asya’yı temsil eden tek takım oldu ve bir dizi başarısızlığın ardından yoluna devam etme ve kıtanın imajını kurtarma sorumluluğunu üstlendi.

Ancak bu görev kolay olmayacak; zira “Kanguru”lar, teknik açıdan olağanüstü bir formda olan ve yıldızı Muhammed Salah’ın liderliğinde grup aşamasını geçmeyi başaran Mısır milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Mısır, turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan biri olduğunu kanıtladı.

Avustralya, Firavunlar’a karşı alacağı bir yenilginin sadece kendi serüveninin sonu anlamına gelmeyeceğini, aynı zamanda Asya takımlarının 2026 Dünya Kupası’ndaki katılımının da tamamen sona ereceği anlamına geleceğini çok iyi biliyor.

Mısır tarih yazmaya devam edecek mi?

Mısır milli takımı, grup aşamasında yıldızlarının parlak performanslarından ve büyük turnuvalardaki tecrübelerinden yararlanarak sergilediği güçlü performansın ardından, turnuvadaki yolculuğuna devam etme konusunda büyük bir hırsla bu maça çıkıyor.

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Buna karşılık Avustralya, sadece bir sonraki tura yükselmek için değil, aynı zamanda kıtanın tüm takımlarının birer birer elenmesinin ardından Asya’nın eleme turlarındaki varlığını sürdürmek için de son umut iplerine tutunuyor.

Cuma günkü karşılaşma özel bir nitelik taşıyacak; zira bu maç sadece son 16’ya kalma bileti için oynanacak bir karşılaşma olmayacak, Mısır milli takımı Avustralya’yı mağlup edip Sarı Kıta’nın bu Dünya Kupası’ndaki katılımını tamamen sona erdirmeyi başarırsa, tüm Asya futbolu için bir dönüm noktası haline gelebilir.