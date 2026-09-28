Suudi Arabistan ve Irak tarzı serbest düşüş: Bahreyn, Körfez şampiyonları kâbusunu tekrarlıyor

Bahreyn Milli Takımı, pazar günü Cidde'deki Prens Abdullah El-Faysal Spor Şehri Stadı'nda "Körfez 27" ikinci grup mücadelesinin ikinci hafta karşılaşmasında Birleşik Arap Emirlikleri karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi almasının ardından, Körfez Kupası'nı kazandıktan sonra bir sonraki edisyonda grup aşamasını geçmeyi başaramayan sekizinci takım oldu.

Bahreyn Milli Takımı, turnuvadaki üst üste ikinci yenilgisini alarak puansız bir şekilde grubun üçüncü sırasında kaldı; Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar milli takımları ise üst üste iki galibiyetle 6'şar puana ulaşarak yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Bu sonuçla, Suudi Arabistan gazetesi Al-Riyadiya'ya göre, Bahreyn, 2004 yılında turnuvada grup aşaması sisteminin benimsenmesinden bu yana Körfez Kupası unvanını savunma kampanyasını sürdürmeyi başaramayan 7 önceki şampiyonun senaryosunu tekrarlamış oldu.

Bu şoku yaşayan ilk şampiyon Suudi Arabistan Milli Takımı olmuştu; "Körfez 17"de, on altıncı edisyonda kazandığı unvanı korumayı başaramayarak turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

Katar Milli Takımı'nın kaderi de pek farklı olmadı; "Körfez 17" unvanını kazandı ancak bir sonraki edisyonda bunu savunmayı başaramayarak turnuvaya ilk turda erkenden veda etti.

Senaryo, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ile "Körfez 19"da tekrarlandı; "Körfez 18" unvanını kazandıktan sonra grup aşamasından elenerek, bir sonraki edisyonda yolculuklarına devam etmeyi başaramayan Körfez şampiyonları listesine katıldı.

"Körfez 23"te bir başka şampiyon daha düştü; unvanın sahibi Katar Milli Takımı grup aşamasını geçmeyi başaramadı ve böylece unvan sahibinin erken elenmesi olgusu devam etti.

Umman Milli Takımı da bu kaderden uzak kalmadı; "Körfez 19" ve "Körfez 23" edisyonlarında elde ettiği iki unvanını savunma yolculuğunu tamamlayamadan grup aşamasında turnuvaya veda ederek bu deneyimi iki kez yaşadı.

Irak Milli Takımı da geçen edisyonda listeye katıldı; "Körfez 25" unvanını kazandıktan sonra unvanı savunma yolculuğunu sürdürmeyi başaramayarak "Körfez 26"ya grup aşamasında veda etti.

Bahreyn'in elenmesiyle birlikte, 2004 yılında grup sisteminin uygulanmasından bu yana turnuvanın edisyonları boyunca tekrarlanan bir olguda, unvanı savunma yolculuğu sırasında erken elenen Körfez Kupası şampiyonlarının listesi genişliyor.







