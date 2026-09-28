Suudi Arabistan ve Irak millî takımları arasındaki karşılaşmaların tarihi, "Körfez Kupası 27"deki maçlarını grup aşamasının kapanışındaki sıradan bir müsabakadan farklı kılan pek çok ayrıntı barındırıyor. İki takım arasında Körfez ve kıta turnuvaları ile Dünya Kupası elemeleri boyunca uzanan uzun bir rekabet var; bu rekabet, Suudi Arabistan ile Irak arasında her yeni randevu geldiğinde hâlâ akıllarda olan rakamlar ve dönüm noktaları geride bıraktı.

Suudi Arabistan millî takımı, Körfez Kupası'nın grup aşamasının üçüncü ve son turu kapsamında yarın salı günü kardeş takım Irak ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Büyük dönüm noktaları: Irak şampiyon oluyor, Suudi Arabistan karşılık veriyor

Tarihî karşılaşma kayıtlarına göre iki takım 38 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Irak 17 galibiyet elde ederken Suudi Arabistan 11 kez kazandı, 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Irak millî takımı 56 gol kaydederken Suudi Arabistan millî takımı 34 gol attı. Böylece rakamlar toplam karşılaşma sayısında Irak üstünlüğünü ortaya koyarken, Suudi Arabistan'ın büyük öneme sahip bazı maçları kazanmadaki başarısını da gösteriyor.

İki takım arasındaki en dikkat çekici karşılaşmalardan biri, 2007 Asya Kupası finalinde yaşandı. Irak, Younis Mahmoud'un attığı golle 1-0 kazanmayı başararak tarihindeki ilk Asya kupasını elde etti; Suudi Arabistan millî takımı ise Irak futbolunun en önemli anlarından birine sahne olan turnuvada ikincilikle yetindi.

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Bundan on bir yıl önce, taraflar Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 1996 Asya Kupası çeyrek finalinde karşılaştı; ancak sonuç 1-0'lık skorla Suudi Arabistan millî takımının lehine geldi. Böylece Suudi Arabistan turnuvadaki yoluna devam ederek tarihindeki üçüncü kıta kupasını kazandı; bu, Suudi Arabistan millî takımının büyük randevularla başa çıkma kabiliyetini yansıtan karşılaşmalardan biri oldu.

İki takım arasındaki rekabet 2002 Dünya Kupası elemelerine kadar uzandı. Suudi Arabistan millî takımı Irak'ı 1-0 ve 2-1'lik skorlarla üst üste iki kez yenerek, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma yolunda altı önemli puan topladı; ardından Suudi üstünlüğü 2018 Dünya Kupası elemelerinde tekrarlandı.

Rusya Dünya Kupası elemelerinde Suudi Arabistan millî takımı, Eylül 2016'da ilk maçta Irak'ı 2-1 yendi, ardından Mart 2017'de 1-0'lık galibiyetle üstünlüğünü yineledi. Böylece Irak karşısındaki iki maçtan yeni altı puan toplayarak Dünya Kupası'na katılma biletini alma yolunda ilerledi.

Körfez Kupası 26: Son Suudi galibiyeti

Suudi Arabistan millî takımının Irak karşısındaki son galibiyeti, Kuveyt'te düzenlenen "Körfez Kupası 26"da geldi. İki takım, grup aşamasının üçüncü turu kapsamında 28 Aralık 2024'te karşılaştı ve Suudi Arabistan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Suudi Arabistan millî takımı adına skoru penaltıdan Salem Al-Dawsari açtı, ardından Abdullah Al-Hamdan iki gol daha ekleyerek ülkesinin millî takımını galibiyete ve yarı finale taşıdı; Irak'ın turnuvadaki yolculuğu ise grup aşamasında sona erdi.

Bu galibiyet, karşılaşma kayıtlarında geçip giden sıradan bir sonuç değildi; zira bir Körfez turnuvası kapsamında belirleyici bir maçta geldi ve Suudi Arabistan millî takımına eleme turlarına giden yolda önemli bir moral verdi. Böylece bu karşılaşma, iki takım arasındaki mücadele yenilenmeden önce Suudi Arabistan'ın Iraklı rakibi karşısındaki son galibiyeti oldu.

Son beraberlik ve Suudi Arabistan'ın turu kesinleştirmesi

İki takımı bir araya getiren son karşılaşma ise, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı sağlayan Asya play-off'u kapsamında 14 Ekim 2025'te geldi ve Cidde'deki İnma Stadı'nda gol sesi çıkmayan bir maçta golsüz beraberlikle sonuçlandı; ancak bu maç, turlanma hesapları açısından büyük önem taşıyordu.

İki takım puanda ve averajda eşitlendikten sonra, atılan goller üstünlüğü grup liderliğini Suudi Arabistan lehine belirledi ve bu sonuç, Suudi Arabistan millî takımına Dünya Kupası'na doğrudan katılma biletini verdi. Böylece Suudi Arabistan millî takımı, maç beraberlikle bitmesine rağmen karşılaşmadan Dünya Kupası'na geçiş biletiyle çıktı.

Böylece iki takım, "Körfez Kupası 27"deki yeni karşılaşmalarına, karşılaşma kayıtları toplam galibiyet sayısı açısından Irak üstünlüğü taşırken giriyor; buna karşılık Suudi Arabistan millî takımı, aralarında Dünya Kupası elemeleri ve son Körfez karşılaşmasının da bulunduğu öne çıkan durak noktalarında bir dizi galibiyete, ayrıca iki taraf arasındaki son resmî maçta turlanma sonucu bakımından üstünlüğe sahip.

Yılların ortaya çıkardığı 38 karşılaşma, Irak'ın 17 galibiyetine karşılık Suudi Arabistan'ın 11 galibiyeti ve 10 beraberlik arasında, "Körfez Kupası 27" maçı yalnızca rakamların belirlemediği tarihî bir mücadelenin uzantısı gibi görünüyor; bilhassa büyük randevularda boy göstermeye alışmış iki takım söz konusu olduğunda, her karşılaşma bu mücadeleye yeni bir sayfa ekliyor.