Suudi Arabistan ve İngiltere arasında Faslı Omran Louza için rekabet

Faslı futbolcu Omran Louza, İngiliz kulübü Watford'da muhteşem bir dönem geçiriyor.

26 yaşındaki Louza, Championship'te Watford formasıyla sergilediği olağanüstü performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Omran Louza, bu sezon Watford formasıyla 37 maçta 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

"Foot Mercato" sitesine göre, İngiltere Premier Lig'den iki kulüp, Faslı oyuncuyu kadrolarına katmak için şimdiden harekete geçti.

Aynı zamanda, Suudi Arabistan ve Katar'dan bazı kulüpler de, Watford ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Louza'yı kadrolarına katmak için ciddi bir şekilde görüşmelere girmeyi düşünüyor.

Lozza, oyun kurucu olarak oyun ritmini kontrol etme, orta sahada hatları kırma veya savunmayı aşan hassas ve belirleyici paslar verme yeteneği ile öne çıkıyor.

Watford, geçen kış transfer döneminde Fransız ligi ve Premier Lig'den gelen tekliflerin ardından Faslı oyuncusunun ayrılmasını reddetmişti.

