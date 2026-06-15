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Suudi Arabistan - Uruguay maçının son dakika biletlerini nasıl satın alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Hard Rock Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Suudi Arabistan
Uruguay
S. Al-Dawsari
F. Valverde

Suudi Arabistan - Uruguay maçının biletlerini tam olarak bu şekilde alabilirsiniz

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol severlere yine nefes kesici bir yaz yaşatmaya hazırlanıyor; grup aşamasının en dikkat çeken maçlarından biri ise Miami’de Suudi Arabistan ile Uruguay arasında oynanacak. 

Her iki ülke de turnuvanın erken aşamalarında iddialı bir başlangıç yapmayı hedeflerken, dünyanın dört bir yanından taraftarların Grup H'nin en heyecan verici maçlarından biri için Florida'ya akın etmesi bekleniyor.

GOAL, bilet fiyatları, konaklama seçenekleri, stadyum bilgileri ve biletler tükenmeden taraftarların koltuklarını nasıl ayırtabilecekleri dahil olmak üzere Suudi Arabistan - Uruguay maç biletlerini satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

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Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman?

Tarih ve SaatMaçYerBilet
15 Haziran 2026 - 20:00Suudi Arabistan - UruguayHard Rock Stadyumu, MiamiBilet

Suudi Arabistan 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçYerBilet
15 Haziran 2026Suudi Arabistan - UruguayHard Rock Stadyumu, MiamiBilet
21 Haziran 2026İspanya - Suudi ArabistanMercedes-Benz Stadyumu, AtlantaBilet
26 Haziran 2026Suudi Arabistan - Yeşil Burun AdalarıHouston Stadyumu, HoustonBilet

Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçYerBiletler
15 Haziran 2026Suudi Arabistan - UruguayHard Rock Stadyumu, MiamiBilet
21 Haziran 2026Uruguay - Yeşil Burun AdalarıPhiladelphia Stadyumu, PhiladelphiaBilet
26 Haziran 2026Uruguay - İspanyaEstadio Guadalajara, GuadalajaraBilet

Suudi Arabistan - Uruguay maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarların 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan - Uruguay maçı biletlerini alabilmelerinin birkaç yolu vardır.

  • Resmi FIFA Satışları: FIFA, son satış aşamasında seçilmiş biletleri ilk gelen ilk alır esasına göre satışa sunmaya devam ediyor.
  • FIFA Yeniden Satış Platformu: Taraftarlar, FIFA'nın resmi pazar yeri aracılığıyla diğer taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler.
  • İkincil Bilet Platformları:StubHub gibi siteler, biletleri tükenmiş Dünya Kupası maçları için koltuk temin etmenin alternatif yollarından biri olmaya devam etmektedir.
  • Ağırlama Paketleri: Premium ağırlama paketleri, garantili koltukların yanı sıra lüks maç günü deneyimleri sunar.

Tüm Dünya Kupası biletleri, FIFA'nın resmi bilet satış uygulaması aracılığıyla dijital olarak düzenlenecektir. Taraftarlar, transfer işlemlerini kolaylaştırmak için tüm bilet satış platformlarında aynı e-posta adresini ve hesap bilgilerini kullandıklarından emin olmalıdır.

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Suudi Arabistan - Uruguay biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

KategoriGrup AşamasıSon 16 - Çeyrek FinalYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730
Kategori 2150 $ - 280 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 - 120150 $ - 350 $400 $ - 2.030

Hard Rock Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Suudi Arabistan - Uruguay maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin en tanınmış spor tesislerinden biri olan Florida, Miami Gardens'daki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

Stadyum, NFL'nin Miami Dolphins takımına ev sahipliği yapıyor ve düzenli olarak büyük uluslararası spor etkinliklerine, konserlere ve Formula 1 ile ilgili eğlence etkinliklerine sahne oluyor. Hard Rock Stadyumu, son yıllarda kapsamlı bir yenileme sürecinden geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası için seçilen en modern mekanlardan biri haline geldi.

Dünya Kupası için stadyumun 65.000'den fazla taraftarı ağırlaması ve Suudi Arabistan ile Uruguay'ın yer alacağı açılış maçlarından birinde coşkulu bir atmosfer yaratması bekleniyor.

Maçı izlemeye gelen taraftarlar şunları bekleyebilir:

  • Modern dijital bilet giriş sistemleri
  • Birinci sınıf yemek ve konuk ağırlama alanları
  • Büyük HD video ekranları ve geliştirilmiş görüş açıları
  • Miami şehir merkezi ve Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kolay ulaşım
  • Maç gününde özel araç paylaşımı ve toplu taşıma alanları

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