Suudi Arabistan - Uruguay maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Hard Rock Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol severlere yine nefes kesici bir yaz yaşatmaya hazırlanıyor; grup aşamasının en dikkat çeken maçlarından biri ise Miami’de Suudi Arabistan ile Uruguay arasında oynanacak.

Her iki ülke de turnuvanın başlarında bir iz bırakmayı hedeflediğinden, dünyanın dört bir yanından taraftarların Grup H'nin en heyecan verici maçlarından birini izlemek için Florida'ya akın etmesi bekleniyor.

Dünya Kupası biletlerine olan talep, özellikle büyük futbol ülkelerinin yer aldığı maçlar ve gözde stadyumlar için şimdiden artmış durumda.

GOAL, bilet fiyatları, konaklama seçenekleri, stadyum bilgileri ve biletler tükenmeden taraftarların koltuklarını nasıl ayırtabilecekleri dahil olmak üzere Suudi Arabistan - Uruguay maçına bilet satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 15 Haziran 2026 - 20:00 Suudi Arabistan - Uruguay Hard Rock Stadyumu, Miami Bilet

Suudi Arabistan 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 Suudi Arabistan - Uruguay Hard Rock Stadyumu, Miami Bilet 21 Haziran 2026 İspanya - Suudi Arabistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 26 Haziran 2026 Suudi Arabistan - Yeşil Burun Adaları Houston Stadyumu, Houston Bilet

Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 Suudi Arabistan - Uruguay Hard Rock Stadyumu, Miami Bilet 21 Haziran 2026 Uruguay - Yeşil Burun Adaları Philadelphia Stadyumu, Philadelphia Bilet 26 Haziran 2026 Uruguay - İspanya Estadio Guadalajara, Guadalajara Bilet

Suudi Arabistan - Uruguay maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan - Uruguay maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

Resmi FIFA Satışları: FIFA, son satış aşamasında seçilmiş biletleri “ilk gelen alır” esasına göre satışa sunmaya devam ediyor.

FIFA Yeniden Satış Platformu: Taraftarlar, FIFA'nın resmi pazar yeri aracılığıyla diğer taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler.

İkincil Bilet Platformları: StubHub gibi siteler, biletleri tükenmiş Dünya Kupası maçları için koltuk bulmanın en hızlı yollarından biri olmaya devam ediyor.

Ağırlama Paketleri: Premium ağırlama paketleri, garantili koltukların yanı sıra lüks maç günü deneyimleri sunar.

Tüm Dünya Kupası biletleri, FIFA'nın resmi bilet satış uygulaması aracılığıyla dijital olarak düzenlenecektir. Taraftarlar, transfer işlemlerini kolaylaştırmak için tüm bilet satış platformlarında aynı e-posta adresini ve hesap bilgilerini kullandıklarından emin olmalıdır.

Suudi Arabistan - Uruguay biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamasını hayata geçirdi. Grup Aşaması biletleri 60 dolardan başlarken (belirli Taraftar Kategorileri için), Final maçının bilet fiyatları ise 6.730 dolara kadar çıkabiliyor.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Hard Rock Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Suudi Arabistan - Uruguay maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin en tanınmış spor mekanlarından biri olan Florida, Miami Gardens'daki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

Stadyum, NFL'nin Miami Dolphins takımına ev sahipliği yapıyor ve düzenli olarak büyük uluslararası spor etkinliklerine, konserlere ve Formula 1 ile ilgili eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Hard Rock Stadyumu, son yıllarda kapsamlı bir yenileme geçirdi ve 2026 FIFA Dünya Kupası için seçilen en modern mekanlardan biri haline geldi.

Dünya Kupası için stadyumun 65.000'den fazla taraftarı ağırlaması ve Suudi Arabistan ile Uruguay'ın yer alacağı açılış maçlarından birinde coşkulu bir atmosfer yaratması bekleniyor.

Maçı izlemeye gelen taraftarlar şunları bekleyebilir: