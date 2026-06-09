Suudi Arabistan - Uruguay maçı 15 Haziran 2026 tarihinde saat 18:00 EST ve 22:00 GMT'de başlayacak.

Suudi Arabistan - Uruguay: Maç bilgisi

Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında sürpriz bir galibiyet alarak, daha sonra şampiyon olacak Arjantin'i mağlup etti. OPTA, Suudi Arabistan'ın 2026 Dünya Kupası'nı kazanma şansını sadece %0,05 olarak gösteriyor, ancak bu, ilerleyen aşamalarda bir başka sürpriz galibiyetin söz konusu olmayacağı anlamına gelmez. Uruguay'ın finallere giden yolu hiç de sakin geçmedi; Albiceleste, CONMEBOL elemelerinde dördüncü sırada yer aldı. Bu iki takım Miami'de karşılaştığında bizi neler bekliyor?

Suudi Arabistan'ın teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Deneyimli kaptan Salem Al-Dawsari, 2022'de Arjantin'e karşı elde edilen o meşhur zaferin kahramanıydı. İki kez Asya'da Yılın Futbolcusu seçilen Al-Dawsari, sol kanattaki teknik kalitesiyle bu takımın kilit ismi olmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Al Qadsiah orta saha oyuncusu Musab Al-Juwayr, orta sahanın kalbinde ipleri elinde tutacak. Lens'in sağ bekçisi Saud Abdulhamid, Suudi kadrosunda kulüp futbolunu ülke dışında oynayan tek oyuncu.

Uruguay'ın teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Teknik direktör Marcelo Bielsa, agresif pres üzerine odaklanan, kendine özgü yüksek tempolu 4-3-3 sistemini uyguladı. Bu yaklaşım sayesinde Uruguay, eleme turlarında 147 top kaybı kaydetti; bu, Güney Amerika'daki diğer ülkelerden 26 daha fazla.

Luis Suárez ve Edinson Cavani'nin milli takımdan ayrılmasıyla Bielsa'nın sistemi büyük ölçüde orta sahanın işgücüne dayanıyor. Real Madrid'den Fede Valverde, Man United'dan Manuel Ugarte ve zarif Spurs oyun kurucusu Rodrigo Bentancur ile birlikte bu yapbozun kilit parçası. Uruguay, son derece deneyimli ikili Ronald Araújo ve José María Giménez'in dörtlü savunmayı yönetmesiyle rakiplerinin işini zorlaştırmaya çalışacak.

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Suudi Arabistan'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Defans: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, Roma'dan kiralık), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Orta saha oyuncuları: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Forvetler: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'na Giden Yolu

Güçlü rakipler Japonya ve Avustralya ile birlikte zorlu C Grubu'nda yer alan Suudi Arabistan, 13 puanla (3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet) 3. sırada yer aldı ve ilk iki sırayı paylaşan takımların doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkını kıl payı kaçırdı. Forvet Feras Al-Buraikan, eleme turlarında attığı beş golle takımın en skorer oyuncusu olarak önemli bir rol oynadı. Play-off grubuna düşen Suudi Arabistan, B Grubu'nda beklentileri karşıladı. Endonezya'ya karşı alınan kritik 3-2'lik deplasman galibiyetinin ardından, 14 Ekim 2025'te Cidde'de Irak ile oynanan ve golsüz berabere biten dramatik maçın ardından Dünya Kupası'na katılmayı resmen garantiledi.

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Uruguay'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Defans: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (Flamengo).

Orta saha oyuncuları: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atletico San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting CP), Brian Rodriguez (Club America).

Forvetler: Rodrigo Aguirre (Club America), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al Hilal).

Uruguay'ın Dünya Kupası'na Giden Yolu

Kampanya, 2023'ün sonlarında Brezilya ve dünya şampiyonu Arjantin'e karşı alınan önemli galibiyetlerle başladı. Ancak takım, son 12 eleme maçının sekizinde gol atamadı ve CONMEBOL elemelerinde dördüncü sıraya yerleşti.

Takım haberleri ve kadrolar

Suudi Arabistan, bu turnuvada Georgios Donis tarafından yönetiliyor. Kadroda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor ve şu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmadı. Maçın başlamasına yakın zamanda yeni bilgiler eklenecektir.

Uruguay, La Celeste'yi yüksek tempolu, taktiksel olarak disiplinli bir takıma dönüştüren teknik direktör Marcelo Bielsa yönetiminde maça çıkacak. Suudi Arabistan'da olduğu gibi, şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor ve muhtemel ilk 11 kadrosu da açıklanmadı. Maç öncesinde en son kadro haberleri için tekrar kontrol edin.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Suudi Arabistan, son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyetle karışık bir performans sergileyerek bu turnuvaya katılıyor. En son 5 Haziran’da Porto Riko’yu 3-0 mağlup ettiler, ancak bu sonuç zayıf bir rakibe karşı elde edildi. Bundan önce, hazırlık maçlarında Ekvador’a 2-1 ve Sırbistan’a 2-1 yenildiler; ayrıca Mart ayında Mısır’a karşı 4-0’lık ağır bir mağlubiyet aldılar. FIFA Arap Kupası'nda BAE ile oynadıkları golsüz berabere kalan maçla, beş maçlık seriyi tamamlayan takım, bu maçlarda beş gol atıp dokuz gol yedi.

Uruguay'ın son dönemdeki performansı ise daha istikrarlı bir tablo çiziyor. Bielsa'nın takımı son beş maçının dördünde yenilmedi; en son oynadığı iki hazırlık maçında Cezayir ile 0-0, İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. Bu dönemde tek yenilgisini Kasım 2025'te ABD'ye karşı 5-1'lik skorla aldı; bu sonuç, istisnai bir durum olarak göze çarpıyor. Meksika ile golsüz berabere kaldıkları ve Özbekistan'ı 2-1 yendikleri maçlar da tabloyu tamamlıyor. Beş maçta Uruguay 3 gol atıp 6 gol yedi, ancak son maçlarda savunma sağlamlığı açıkça iyileşti.

Karşılaşma Geçmişi

Bu iki takımın en son karşılaşması 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gerçekleşti ve Uruguay, Suudi Arabistan'ı 1-0 yendi. Bundan önce, iki ülke Ekim 2014'te Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde oynanan bir hazırlık maçında 1-1 berabere kalmıştı. Kayıtlara geçen diğer tek karşılaşma ise Mart 2002'de oynanan bir hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Üç karşılaşmada Uruguay bir kez, Suudi Arabistan bir kez galip gelmiş, bir maç ise berabere sonuçlanmıştır.

Puan Durumu

H Grubu'nda Suudi Arabistan şu anda ikinci sırada yer alırken, Uruguay dördüncü sırada bulunuyor.