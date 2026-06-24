Suudi Arabistan teknik direktörünün "durumu tersine çevirme" mücadelesine hazırlık amacıyla attığı önleyici adım

2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Kap Verde ile oynanacak kritik maçtan birkaç saat önce, savunma hattının en önemli isimlerinden birinin sakatlık haberiyle gölgelenen “Yeşiller”in kampına Suudi taraftarların gözleri büyük bir endişeyle çevrilmiş durumda.

Suudi milli takımı, üç ülkede düzenlenen bu tarihi Dünya Kupası’nda bir sonraki tura yükselme biletini almak istiyorsa, Cape Verde karşısında “galibiyetten başka seçenek yok” sloganıyla, beraberliğin kabul edilemeyeceği bu maça çıkıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 1 puanla grubun son sırasında yer alırken, Yeşil Burun Adaları 2 puanla Uruguay ile eşit olarak üçüncü sırada bulunuyor ve İspanya Milli Takımı ise 4 puanla bu iki takımın önünde yer alıyor.

Suudi Yeşiller, üç puanı alması halinde bir sonraki tura yükselecek; bunun için “La Roja”nın Uruguay’ı yenmesini beklemesi gerekiyor. Bu durumda Suudi Arabistan, 3 puanla grubu ikinci sırada tamamlayacak.

Suudi milli takımının savunma oyuncusu Hassan Tambakti’nin, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan turnuvaya katılıp katılmayacağı konusu son derece belirsiz hale geldi.

Suudi gazetesi “Al-Youm”, Suudi milli takım heyetindeki kaynaklara dayanarak, oyuncunun son saatlerde ani ağrılar yaşadığını ve bu nedenle takımın toplu antrenmanlarına katılamadığını, bunun da maça yetişme şansını azalttığını aktardı.

Bu durum karşısında teknik direktör Georgios Donis, “Yeşiller” kadrosunda savunma açısından büyük bir ağırlık oluşturan Tambakti’nin yokluğunun kesinleşmesi ihtimaline karşı, onun yerini doldurmak üzere yedek oyuncu Ali Lagami’yi hazırlamaya başladı.