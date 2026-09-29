Suudi Arabistan Milli Takımı, Irak Milli Takımı'nı mağlup ederek tam puanla ayrılmayı başardı ve Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Körfez 27"deki durumunu güçlendirdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün Salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının grup aşamasının üçüncü ve son turunda karşılaştığı Irak Milli Takımı'nı 2-0 mağlup etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı adına ilk golü Abdullah es-Salem, karşılaşmanın 54. dakikasında Irak kalecisi Ahmed Basil'in elinden kaçan topu değerlendirerek boş kaleye göndererek kaydetti.

Suudi Arabistan'ın ikinci golünü ise Abdullah el-Hamdan 69. dakikada, Ahmed Basil ile karşı karşıya kaldıktan sonra Irak kalecisinin müdahale edemediği sol ayağıyla vurduğu yerden bir şutla kaydetti.

Böylece Suudi Arabistan Milli Takımı, Kuveyt, Umman ve Irak karşısında aldığı üç galibiyetin ardından Körfez turnuvasında Birinci Grup'un liderliğini tam puanla (9 puan) garantiledi.

Buna karşılık, Irak Milli Takımı'nın turnuvadaki durumu çılgın bir senaryoyla karmaşık bir hal aldı; puanı 4'te kaldı ve bu puanla, Kuveyt karşısında 3-1'lik heyecan verici bir galibiyet elde eden Umman Milli Takımı ile birlikte grupta ikinci sırada yer aldı.

Irak Milli Takımı, Umman ile her konuda eşitlik sağladı; basın haberleri, yarı finale Suudi Arabistan ile birlikte yükselecek ikinci takımı belirlemek için aralarında kura çekileceğini doğruladı.

Yarı finale yükselen iki takım, İkinci Grup'ta yarın oynanacak maçların ardından rakiplerini öğrenmek için bekliyor; söz konusu maçlarda Katar Milli Takımı İmparatorluğu değil İmparatorluğu... Katar Milli Takımı Birleşik Arap Emirlikleri ile, Yemen ise Bahreyn ile karşılaşacak.