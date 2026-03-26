Suudi Arabistan - Mısır 2026 maç biletleri nasıl alınır: Cidde maç tarihleri, Barselona bilet fiyatları ve daha fazlası

Suudi Arabistan'ın Yeşil Şahinleri ile Mısır'ın Firavunları'nın 27 Mart'ta karşı karşıya gelmeye hazırlanmasıyla futbol dünyası tarihi bir çift derbiye hazırlanıyor.

Başlangıçta Katar'da oynanması planlanan maç, iki şehirde oynanacak şekilde değiştirildi. İlk maç Suudilerin ev sahibi olduğu Cidde'de, ikinci maç ise İspanya'nın Barselona kentinde oynanacak.

Suudi Arabistan - Mısır maçı ne zaman?

Program, iki ayrı maç günü olarak kesinleşti. İlk maç Cidde'de oynanırken, ikinci maç playoff atmosferini İspanya'nın Barselona kentine taşıyarak her iki bölgedeki taraftarlara katılım şansı sunuyor.

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 27 Mart 2026 Cuma (20:30 AST) Suudi Arabistan - Mısır (1. Maç) Alinma Stadyumu (The Jewel), Cidde Bilet 31 Mart 2026 Salı (21:00 CET) İspanya/Suudi Arabistan - Mısır (2. Maç) RCDE Stadyumu (Barselona), İspanya Bilet

Suudi Arabistan - Mısır maç biletleri nereden alınır?

Cidde'deki maç için GrintaHub, Suudi ve Mısırlı taraftarlar için özel bir hayran portalı sunan, yerel satışlar için birincil platformdur.

Barselona maçı için taraftarlar, bilet bilgileri için RCDE Stadyumu'nun resmi web sitesini ziyaret edebilir veya taraftarlar arası pazar yerlerinde ikinci el biletler için StubHub'a gidebilirler.

Her iki stadyumda da konaklama ve premium seçenekler mevcuttur:

Cidde'de taraftarlar, lüks bir Orta Doğu maç günü deneyimi için Gold ve Silver salonlarına erişebilirler.

Barselona'da ise RCDE Stadyumu, birinci sınıf İspanyol yemekleri ve sahanın en iyi manzarasını sunan seçkin VIP Box deneyimleri sunuyor. Bu biletler kurumsal ortaklara ilk olarak satıldığı için erken rezervasyon yaptırmanızı öneririz.

Suudi Arabistan - Mısır maç biletleri ne kadar?

Profesyonel İpucu: Cidde'de, fiyat ve atmosfer açısından en iyi dengeyi sunan 522 ve 320 numaralı blokları tercih edin. Barselona'da ise RCDE Stadyumu'nun üst katları, en düşük fiyatla mükemmel bir taktiksel görüş açısı sunuyor.

Suudi Arabistan - Mısır maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Alinma Stadyumu (The Jewel), Cidde

Genellikle "The Jewel" olarak anılan bu 60.000 kişilik stadyum, spor mimarisinin bir şaheseridir.

Cidde'nin kuzeyinde, havaalanı yakınında bulunan bu mekana en kolay ulaşım taksi veya Uber/Careem gibi araç paylaşım uygulamalarıyla sağlanır. Red Sea Mall gibi büyük alışveriş merkezlerinden sık sık servis otobüsleri düzenlenmektedir. Atmosfer: Gürültülü bir ortam bekleyin. Stadyumun tasarımı sesi hapseder, bu da onu Asya'nın en gürültülü mekanlarından biri yapar.

RCDE Stadyumu, Barselona

Cornella-El Prat bölgesinde bulunan bu stadyum, İspanya'nın en modern stadyumlarından biridir ve taraftarları maçın tam ortasına yerleştiren sıkı, "İngiliz tarzı" koltuklarıyla tanınır.