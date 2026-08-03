İspanyol orta saha oyuncusu Marc Casado'nun geleceği, Barcelona'da ikinci planda kalmak ile düzenli oyun süresi arayışıyla ayrılmak arasında askıya alınmış durumda. Katalan kulübü ise onu ucuza satmayı reddederken, ilk on birdeki şansının sınırlı olduğu açık olmasına rağmen, ayrılması için oyuncuya baskı yapmak da istemiyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, Barcelona 22 yaşındaki oyuncuya, geçerli bir sözleşmeye bağlı olduğu için ayrılmaya zorlanmayacağını açıkça belirtti; ancak aynı zamanda, kalmaya karar vermesi halinde rolünün tamamen ikincil olacağını da ona samimiyetle ifade etti. Bu durum özellikle, Alman teknik direktör Hansi Flick'in orta saha mevkisindeki rekabetin son derece çetin olduğunu ve Casado'nun bu sezon yeterli oyun süresi bulmasının zor olacağını açıklamasının ardından ortaya çıktı.

Gerçekte, Casado'nun rolü geçen sezon oldukça sınırlıydı; neredeyse aynı sayıda, yani 34 maçta forma giymesine rağmen, Flick yönetimindeki ilk sezonunda oynadığından yaklaşık 1000 dakika daha az süre aldı.

Flick, Casado'ya acı gerçeği açıkça söyledi

Alman teknik direktör, durumu oyuncuya tam bir samimiyetle açıkladı ve sıralamada önünde Pedri, Gavi, Marc Bernal, Frenkie de Jong ve Flick'in taktik felsefesi için ideal, çok yönlü bir oyuncu olarak değerlendirilen Eric Garcia'nın bulunduğunu belirtti.

Casado kalmaya karar verirse, dipten geri dönmek ve ilk on birdeki köklü yıldızlardan gelen çetin rekabetin ortasında kendini ispatlamak için olağanüstü bir çaba göstermesi gerekeceğini çok iyi biliyor; ancak nihai karar yalnızca kendisine ait.

Ucuza satış yok

Barcelona, Casado'nun yeteneğini geliştirmek için düzenli oyun süresine ihtiyacı olduğunun ve yüksek teknik kapasitesi sayesinde kendisine hak ettiği fırsatı verecek iyi bir kulüp bulabileceğinin tamamen farkında.

Katalan kulübü, onu değerli bir kazanç ve gelecek vadeden bir oyuncu olarak gördüğü için ucuza satmak istemiyor. Zira kariyerinin başında genç bir isim, İspanya'yı A Milli Takım düzeyinde temsil etti ve takımla her sahaya çıktığında daima özel bir performans ve dikkat çekici bir seviye ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz 30 Haziran'dan önce kulüp, Casado için birçok teklif aldı ve yalnızca 10 milyon euro değerindeki bir teklifi kabul etmenin eşiğine geldi; ancak sonunda beklemeyi ve gerçek değerini yansıtmayan bir fiyata aceleyle satmak yerine daha iyi ve daha kârlı bir transfer anlaşması sağlamayı tercih etti.

Cazip Suudi teklifleri

Casado, Suudi Profesyonel Ligi kulüplerinden cazip mali teklifler aldı; ancak genç İspanyol oyuncu, kendisine yakın çevredekiler arasında bu adımın faydası konusunda görüş ayrılıkları bulunmasına rağmen, büyük Avrupa liglerinden daha düşük seviyede kabul edilen bir lige transfer olmakta son derece kararsız.

Casado'ya yakın olanların bir kısmı, Suudi teklifinin bir daha tekrarlanmayabilecek olağanüstü bir mali fırsatı temsil ettiğini düşünürken, bir kısmı da kariyerinin bu erken aşamasında Suudi ligine transfer olmasının teknik gelişimine ve gelecekte İspanya Milli Takımı'nı temsil etme şansına zarar verebileceğini düşünüyor.

Şimdiye kadar Casado'nun akıbeti belirsizliğini koruyor ve nihai kararı, önümüzdeki günler ya da haftalar içinde oyuncunun kendisi verecek. Özellikle Barcelona'nın sezonun geri kalanını daha iyi planlayabilmek için onun nihai kararını bilmesi gerektiğinden, yaz transfer döneminin kapanmasından önce durumunu netleştirmesi yönünde artan bir baskı söz konusu.