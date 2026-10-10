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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Suudi Arabistan Milli Takımı yüzünden: 27'li yıldız İttihad karşısında yok mu?

Al Ittihad - Al Shabab
Al Ittihad
Al Shabab
Premier Lig
H. Al-Hammami
Suudi Arabistan
Gulf Cup
Suudi Arabistan

Sürpriz bir yokluk

Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasının yıldızı, Suudi Arabistan Millî Takımı nedeniyle Roshn Ligi'ndeki Ittihad maçını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Al Shabab kulübü, "X" platformundaki resmî hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, oyuncusu Hemmam el-Hemami'nin ikinci derece kas yırtığı yaşadığını ve kulübün sağlık ekibinin gözetiminde bir tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

Al Shabab, el-Hemami'nin sakatlığının, geçtiğimiz dönemde Suudi Arabistan Millî Takımı ile Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasında yer alması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Böylece genç Suudi kanat oyuncusu, Al Shabab ile yarın pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında oynanacak Al Taawoun maçında forma giyemeyecek.

Ancak en dikkat çekici eksiklik önümüzdeki cuma günü yaşanabilir; o gün başkent ekibi, Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında Cidde'deki Al İnma Stadı'nda Ittihad'a konuk olacak.

El-Hemami'nin, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın 23 yıl aradan sonra Körfez şampiyonluğuna ulaşmasında başrol oynadığını ve hatta turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandığını hatırlatmak gerekir.

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