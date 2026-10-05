Tüm gözler, yarın akşam Körfez Kupası finalinde Suudi Arabistan Millî Takımı ile Birleşik Arap Emirlikleri Millî Takımı'nı karşı karşıya getirecek olan mücadeleye çevrildi. Suudi Arabistan saflarında büyük bir heyecan hâkimken, yolculuğu tamamlama ve kupayı Suudi taraftarların önünde kaldırma arzusu da üst düzeyde.

Al-Buraikan meydan okuyor

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın forveti Firas Al-Buraikan, oyuncuların final maçına yönelik hazırlıkları hakkında konuştu ve bu aşamaya ulaşmanın takımın tüm fertleri için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Finalde oynamaktan gurur duyuyoruz ve şampiyonluğu kazanmak istiyoruz."

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Al-Buraikan, millî takım oyuncularının turnuva boyunca sarf ettiği bedensel çabanın büyüklüğüne, özellikle de 120 dakikaya uzayan bir maçın ardından, dikkat çekti. Ancak bunun oyuncuların kritik mücadeleye gereken şekilde hazırlanmasına engel olmayacağının altını çizerek şunları ekledi: "Yorucu 120 dakika oynadık, ama hazır olacağız ve taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz."

Gelecek maçlar KSA Gulf Cup 14:00 UAE

Abu Al-Shamat: Çocuklarımıza anlatacağımız bir başarı istiyoruz

Suudi Arabistan Millî Takımı oyuncusu Salih Abu Al-Shamat ise Körfez Kupası'nı kazanmanın oyuncular için olağanüstü bir başarı olacağını vurguladı. Vatanı temsil etmenin ve onunla şampiyonluklar kazanmanın, bir oyuncunun yaşayabileceği en önemli anlardan biri olmaya devam ettiğine işaret etti.

Abu Al-Shamat, basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Vatan için bir başarı elde etmekten daha güzel bir şey yoktur; bu, gurur duyduğumuz ve gelecekte çocuklarımıza anlatacağımız bir şeydir." Bu sözler, millî takım oyuncularının final maçına çıkmadan önce sahip olduğu motivasyonun büyüklüğünü yansıtıyor.

Suudi Arabistan Millî Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri karşısındaki merakla beklenen mücadeleye yönelik hazırlıklarını, çok çaba gerektiren bir yolculuğun ardından teknik ekibin ve oyuncuların son ayrıntılara büyük bir odaklanmasıyla tamamlıyor. Suudi Arabistan ise final maçının, Körfez Kupası'nı kaldırma yolundaki son durağı olmasını umuyor.

Suudi Arabistan Millî Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri karşısında Körfez şampiyonluğunu arıyor. Büyük bir taraftar katılımına sahne olması beklenen bu maçta Suudi oyuncular, gözlerini başarıyı elde etmeye, taraftarları mutlu etmeye ve turnuva yolculuğunu uluslararası kariyerlerinde ölümsüz bir anıya dönüştürmeye dikmiş durumda.