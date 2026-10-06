Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası finalinde rakibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni etkisiz hale getirmeye karar verdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda, Körfez turnuvasının yirmi yedinci edisyonunun final maçında Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ile karşılaşıyor.

Donis resmi kadroyu açıkladı. Bu kadroda, Körfez turnuvasının bu edisyonunda ilk kez orta sahada 3 oyuncuya yer verildi; bunlar Abdullah el-Hayberi, Muhammed Kanno ve Nasır ed-Devseri.

Yunan teknik direktör, Körfez turnuvasındaki son dört maç boyunca orta sahada sürekli olarak Muhammed Kanno'ya ve onun yanında bir başka oyuncuya yer veriyor, Salih Ebu'ş-Şamat'ı ise oyun kurucu olarak konumlandırıyordu.

Bu kez Donis, Salih Ebu'ş-Şamat'ı net bir şekilde sağ kanat mevkiinde oynatmaya karar verdi; ağabeyi sağ bek Muhammed Ebu'ş-Şamat'ın önünde. Ayrıca sol kanatta Hemmam el-Hemami'ye, net forvet mevkiinde ise Firas el-Bureykan'a yer verdi.

Buna ek olarak, Yunan teknik direktör, yarı final turunda Katar karşısında penaltı atışlarıyla kazanılan maçta yedek olarak oturan Hassan Timbekti'yi, Abdülilah el-Amri'nin yanında ilk 11'e geri döndürdü.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Muhammed el-Uveys

Savunma hattı: Muhammed Ebu'ş-Şamat - Hassan Timbekti - Abdülilah el-Amri - Mut'ab el-Harbi

Orta saha: Abdullah el-Hayberi - Muhammed Kanno - Nasır ed-Devseri

Hücum hattı: Salih Ebu'ş-Şamat - Firas el-Bureykan - Hemmam el-Hemami

Buna karşılık, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın teknik direktörü Hırvat Zlatko Dalic, Suudi Arabistan maçına çıkacak resmi kadroyu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Halid İsa

Savunma hattı: Ruben Filip - Lucas Pimenta - Alaeddin Zuhayr - Marcus Meloni

Orta saha: Mamadou Coulibaly - İsam Fayez - Bruno Oliveira

Hücum hattı: Nicolas Gimenez - Guilherme da Silva - Osman Kamara