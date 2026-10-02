Suudi Arabistan Milli Takımı, Al Nassr derbisinde Al Ahli'yi oyuncusundan mahrum bırakmakla tehdit ediyor

El-Ehli Kulübü, geleneksel ezeli rakibi en-Nasr'a karşı oynanacak merakla beklenen klasiko maçında oyuncusundan mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı; bunun sebebi ise Suudi Arabistan Milli Takımı.

El-Ehli, Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında, 15 Ekim günü, Cidde'deki el-İnma Stadı'nda ezeli rakibi en-Nasr'ı ağırlayacak.

Suudi Arabistan'ın "er-Riyadiyye" gazetesine göre, el-Ehli, Suudi Arabistan Milli Takımı'yla sakatlanmasının ardından sol beki Zekeriya Hussavi olmadan maça çıkmak zorunda kalabilir.

Hussavi, geçen salı günü, Cidde'deki el-İnma Stadı'nda, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasının grup aşamasının üçüncü haftasında Suudi Arabistan'ın Irak'ı 2-0 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Gazete, sol bekin arka çapraz bağda yırtığa yakın hafif bir ezilme sakatlığı yaşadığını ve bu sakatlıktan iyileşmesi için iki haftaya ihtiyacı olduğunu açıkladı.

El-Ehli'nin sağlık ekibi, Hussavi takıma döner dönmez kendisine bir rehabilitasyon programı uygulayacak; en-Nasr maçında forma giyip giyemeyeceğini belirlemek için ise 10 gün sonra yeni bir muayeneden geçecek.

En-Nasr maçı el-Ehli açısından belirleyici kabul ediliyor; takım, bazı olumsuz sonuçların ardından bu sezon Suudi Roshn Ligi şampiyonluk yarışına geri dönebilmek için bu maçı kazanmayı hedefliyor.

El-Ehli, Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetten topladığı 12 puanla altıncı sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki en-Nasr'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.