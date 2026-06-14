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Çeviri:

Suudi Arabistan maçı öncesinde Uruguay milli takımını büyük bir kriz sarsıyor

Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Dünya Kupası
Suudi Arabistan
Uruguay
ABD

"Yeşile fayda"

Uruguay milli takımı, önümüzdeki Salı günü sabahın erken saatlerinde oynanacak olan 2026 Dünya Kupası'ndaki Suudi Arabistan ile oynayacağı ilk maç öncesinde büyük bir sorunla karşı karşıya.

"Marca" gazetesi, Uruguaylı medya kaynaklarına dayanarak, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) teknik direktör Marcelo Bielsa'nın takımını taşıyan kiralık uçağın Meksika'dan ABD'ye seyahat etmesine izin vermek için gerekli prosedürleri tamamlamadığını bildirdi.

Gazete, bu acil durumun takımın Amerika'ya hareketini geciktirdiğini de ekledi.

Uruguay Futbol Federasyonu, bu durumun sorumluluğunun, bu prosedürü uygulamakla yükümlü olan FIFA'ya ait olduğunu, yerel federasyona değil, açıkladı.

Bu gecikme, Uruguay'ın Suudi Arabistan ile oynayacağı maçın hazırlık programında büyük bir karışıklığa yol açacak ve bu durum Arap takımının lehine olacaktır.

Dünya Kupası
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Suudi Arabistan
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

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