Suudi Arabistan maçı öncesinde… Uruguay ile Yeşil Burun Adaları arasındaki karşılaşma Dünya Kupası tarihine geçti!

2026 Dünya Kupası maçlarında, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları milli takımlarının karşılaştığı ve heyecan verici bir beraberlikle (2-2) sona eren karşılaşma, turnuva tarihinde nüfus yoğunluğu açısından en düşük iki ülkenin bir araya geldiği ilk Dünya Kupası maçı olarak tarihe geçti.

Arjantinli “TYC” kanalına göre, iki ülkenin toplam nüfusu 4 milyonu geçmiyor. Uruguay, iki Dünya Kupası şampiyonluğuna (1930) ve (1950) iki dünya şampiyonluğuna sahip olmasına rağmen yaklaşık 3,5 milyon nüfusa sahipken, Yeşil Adalar'ın nüfusu sadece 530 bin olup, bunların 120 bini başkent Praia'da yaşıyor.

Dünya Kupası’na ilk kez katılan Afrika milli takımı, izleyicileri hayrete düşüren olağanüstü bir performans sergiledi. Kevin Pina, muhteşem bir serbest vuruşla ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı; ardından Helio Farela ikinci golü kaydederek, şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olan İspanya’dan daha önce değerli bir beraberlik koparan “Kap Verde”nin sürprizini pekiştirdi.

Öte yandan, teknik direktör Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, Suudi Arabistan ile oynadığı açılış maçında aldığı 1-1’lik beraberliğin ardından kötü gidişatını sürdürdü. Sekizinci grupta ilk turun ardından dört takımın da birer puanla eşit durumda olması dikkat çekici bir dengeye sahne oldu.

İkinci turun ardından İspanya, Suudi Arabistan’ı 4-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek 4 puanla liderliğe yükseldi. Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ise puanlarını 2’ye çıkardı; Suudi Arabistan ise tek puanla sıralamanın en altında kaldı.