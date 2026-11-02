Aston Villa’nın eski forveti Ollie Watkins, Al-Hilal’e transferinin ardından Suudi Arabistan Pro Ligi’ndeki yüksek rekabet düzeyinin kendisini şaşırttığını itiraf etti. Yıllarca İngiltere’nin en üst liginde mücadele eden 30 yaşındaki forvet, Orta Doğu futbolunun teknik ve fiziksel gerekliliklerinden etkilendi.

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İngiliz forvet, Suudi Arabistan ligindeki seviyeyi övdü

Watkins, Birmingham'dan ayrılmasının ardından hem ligde hem de Asya kupalarında maçlara çıkarak edindiği ilk elden deneyim sonrasında Suudi Arabistan kulüplerinin genel gücünden övgüyle söz etti. Ligin nasıl olacağına dair dışarıdan edindiği izlenimlerle gelen İngiltere millî futbolcusu, rekabet düzeyinin gerçekte ne kadar yüksek olduğunu kısa sürede fark etti. Riyad'da geçirdiği başarılı maç serisinin ardından konuşan forvet, yeni ortamına uyum sağlama sürecini değerlendirdi.

Fiziksel talepler İngiliz futboluyla yarışıyor

Orta Doğu'ya taşınmadan önce Villa formasıyla Avrupa'nın fiziksel açıdan en zorlu liglerinden birinde birkaç sezon geçiren forvet, buradaki seviyeyi değerlendirebilecek konumda olduğunu düşünüyor. Ligde şimdiye kadar geçirdiği süreyi değerlendiren Watkins, winwin.com'un aktardığına göre gazetecilere şunları söyledi: “Suudi Arabistan ligi zorlu. Kulüplerin kalitesi ve temel unsurlar beni şaşırttı. Suudi Arabistan'da olduğum için çok mutluyum.”

Bu sözler, forvetin eylül ayında Al-Ahli karşısında Al-Hilal formasıyla ilk maçına çıktıktan hemen sonra dile getirdiği görüşleri yansıtıyor. Eski Villa yıldızı, o ilk maçın ardından gereken fiziksel eforun ve rakip oyuncuların seviyesinin, Premier League kariyeri boyunca alıştığı yoğunlukla örtüştüğünü belirtmişti.

Golleri ve asistleri şampiyonluk yarışına güç katıyor

Watkins, Riyad'a gelişinden bu yana sahada kısa sürede iz bıraktı. Suudi Pro Ligi'nde şu ana kadar çıktığı sekiz maçta beş gol ve beş asist kaydetti. Ligdeki bu performansının yanı sıra 30 yaşındaki futbolcu, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynadığı iki maçta da bir kez fileleri havalandırdı.

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Hücumdaki hızlı etkisi, teknik direktör Simone Inzaghi'nin takımının 11 maçta topladığı 30 puanla ligde zirveye çıkmasına yardımcı oldu. Lider Al-Hilal, 12 maç oynamış olan ikinci sıradaki Al Qadsiah'ın ve 11 maçta 28 puan toplayan Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'ın iki puan önünde bulunuyor.

Riyad devini kıta sahnesinde sınav bekliyor

Inzaghi'nin takımı, hafta içinde yeniden kıta mücadelesine odaklanırken lig şampiyonluğunu koruma hedefini kısa süreliğine bir kenara bırakmak zorunda. Al-Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in 4. hafta maçında 3 Kasım Salı günü Shabab Al Ahli'yi Riyad'da ağırlayacak. Watkins, Suudi Arabistan ligi lideri her iki kulvardaki ivmesini sürdürmeye çalışırken etkileyici gol performansını devam ettirmeyi hedefleyecek.