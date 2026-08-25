"Suudi Arabistan Ligi'ni takip ediyor musunuz?": Xavi, Hollanda ile göreve başlamadan önce net bir mesaj verdi

Yüzünde geniş bir gülümseme ve kulaklığından çeviriyi dinlerken, İspanyol Xavi Hernandez, Hollanda A Millî Takımı'nın teknik direktörü olarak resmî tanıtımı sırasında Hollanda'nın "Zeist" belediyesinde basının karşısına çıktı.

Sportif direktör Nigel de Jong ile eski yıldız Clarence Seedorf'un konuşmalarının ardından Xavi coşkuyla alkışladı, sonra kulaklığını çıkararak Hollanda Futbol Federasyonu'na teşekkür etti ve Hollanda "AD" gazetesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Bu ülkeyle çok güçlü bir bağım var ve bugün bir futbol üniversitesine girdiğimi hissediyorum."

İspanyol teknik adam açılış konuşmasında şunları ekledi: "Burada bir aile ruhu yaratmak istiyorum; kontrolü ele almaya ve tutkuyu göstermeye başlamalıyız. Ama ben buraya kazanmak için geldim ve tekrar ediyorum: Ben buraya yalnızca kazanmak için geldim. Oyuncuların yeteneklerine inanıyorum ve bu güven için herkese teşekkür ediyorum. Göreve başlamaya tamamen hazırım, hem de en üst düzeyde hazır durumdayım."

Xavi, Hollanda futbolunun kimliği hakkında konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben yabancıyım, ama oyuncuyken bu okuldan ve bu üniversiteden öğrendim, şimdi ise borcumu ödemek istiyorum. Baskının büyüklüğünü hissediyorum, ama meydan okumaları çok severim ve kazanmayı seven bir insanım."

Xavi, ABD'de düzenlenen son Dünya Kupası elemelerindeki başarısızlık ve Monterrey'de Fas karşısında elenme gibi geçmişteki hüsranlara girmeyi reddederek şunları söyledi: "Birçok maç izledim, ama geçmişten konuşmayı tercih etmem. Ronald Koeman ve Louis van Gaal'in ortaya koyduklarına tüm saygımı duyuyorum, ama ben gelecek için buradayım."

Milli takım oyuncularıyla iletişimi hakkında Xavi şöyle konuştu: "Oyuncularla, başta kaptan Virgil van Dijk olmak üzere, ayrıca Frenkie de Jong ile de iletişime çoktan başladım. Bazı tecrübeli isimlerin kadro dışı bırakılmasına gelince, uluslararası maçların kadrosunu henüz netleştirmedim; önümüzdeki birkaç hafta içinde hazır olacak."

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Eski İspanyol yıldız, Hollanda'ya ihtişamını geri kazandırma arzusunun altını çizdi: "İspanya, federasyonunun yıllar önce kurmayı başardığı köklü bir yapıya sahip ve biz bunu burada uygulamak istiyoruz; arzum, 18 milyon Hollandalının ortaya koyacağımız futbolun keyfini çıkarmasıdır."

Efsane Johan Cruyff'tan etkilenmesi hakkında ise şunları açıkladı: "Cruyff'un son günlerinde onunla sürekli iletişim halindeydim. Johan, hastalık döneminde bile her zaman pozitifti. Bu dolaysız ruhu aşılamak ve oyuncularıma yardım etmek istiyorum."

Kadro seçimine yönelik planlarına bakıldığında Xavi şöyle konuştu: "Teknik ekibim, önümüzdeki maçlarda mümkün olduğunca çok oyuncuyu takip etmek için yoğun bir program hazırladı. İsimler ve yaşlar beni hiç ilgilendirmiyor; kapı en iyi performansı ortaya koyana açık. Kees Smit mi? Evet, onu tanıyorum ve son dönemde değerlendirildi; kadroyu netleştirmek için önümüzde üç hafta var. Ben on yedi yaşındayken Louis van Gaal bana tam güven duymuştu."

Şunları ekledi: "Bir teknik direktör olarak genç isimlere güvenmekten korkmuyorum. Hollanda futbol kültürü keyifli, ama ben performans ile sonuçları bir araya getirmek istiyorum; çünkü kontrol ve cazip futbol sizi zafere yaklaştırır. Suudi Arabistan Ligi'ndeki profesyonel oyuncuların çağrılmasına gelince, diyorum ki: Neden olmasın? Bu ligi takip ediyor musunuz? Son derece güçlü seviyelere sahip."

Xavi, Hollanda Futbol Federasyonu'nun kendisinden önce Pep Guardiola ve Arne Slot ile görüştüğüne işaret eden haberlerden rahatsız olmadı ve gülerek şöyle dedi: "Guardiola ve Slot'tan sonra mı geldim? Önemli olan podyumda olmamdı! Üçüncü tercih olmuşum, hiç umurumda değil; bu görev göğsümdeki bir madalyadır."

Hollanda futbolundaki mevcut aksaklıklar hakkında ise şöyle yanıt verdi: "Bu soru Nigel de Jong'a yöneltilmeli, ama biz birlikte yeni bir felsefe kurmaya çalışıyoruz. Hızlı sonuçlar almayı ve üst düzey seviyeler ortaya koymayı umuyoruz; çünkü Hollanda yeteneklerle dolu ve biz titizlikle seçim yapmalıyız."

Xavi açıklamalarını uzun vadeli hedeflere işaret ederek noktaladı: "Proje uzun soluklu ve İspanya'daki 2030 Dünya Kupası'na ev sahibi olarak katılmamız bana kat kat fazla motivasyon veriyor, ama şu anki doğrudan odağımız UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemeleri üzerinde yoğunlaşıyor."