Suudi Arabistan Ligi, Dünya Kupası öncesinde João Félix’i nasıl en iyi haline getirdi?

João Félix, Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında eski parlaklığını yeniden kazanarak Portekiz milli takımının en öne çıkan yıldızlarından biri haline geldiği olağanüstü bir sezonun ardından, futbol kariyerinin en iyi dönemini yaşarken 2026 Dünya Kupası mücadelesine girdi.

Portekizli forvet, bu dönüşümün en büyük payının eski teknik direktörü Jorge Jesus’a ait olduğunu vurguluyor. Jesus, onu en sevdiği pozisyona geri döndürdü ve yıllardır özlediği özgüveni kazandırdı; bu değişiklikler, performansına ve istatistiklerine dikkat çekici bir şekilde yansıdı.

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamında bu akşam Pazartesi günü İspanya ile oynayacağı merakla beklenen maça hazırlanıyor. Bu maçta “Avrupa’nın Brezilyası” lakaplı Portekiz, şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Roberto Martínez, yıldızlarla dolu bir kadroya sahip; bu da ona grup aşamasında oyuncuları rotasyona sokma lüksünü sağladı. João Félix, bu durumdan en çok yararlanan oyunculardan biri oldu; iki maçta ilk 11’de yer alırken, diğer iki maçta yedek kulübesinde oturdu ve eleme turlarına fiziksel olarak en iyi durumda ulaştı.

Felix, profesyonel kariyerinin en iyi sezonunun ardından bu turnuvaya katılıyor. Al-Nassr’ı Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğuna taşıyan Felix, 26 gol attı ve 18 asist yaptı; bu rakamlar, profesyonel kariyerinin başlangıcından bu yana elde ettiği en yüksek istatistikler.

Portekizli forvet, Brezilya’nın “Globo” kanalına verdiği demeçte, performansındaki gerçek dönüşümün Jorge Jesus ile başladığını ve onun sayesinde sahada kendini en rahat hissettiği pozisyona geri döndüğünü vurguladı.

Felix şöyle konuştu: “Geçen sezon benim için değişen şey, gerçek pozisyonumda oynamış olmamdı. Orada kendimi daha rahat hissediyorum ve takıma en iyi şekilde yardımcı olabiliyorum. Orada topla hareketlerimi sergileyebiliyor ve oyun kurucu ya da ikinci forvet olarak oynayabiliyorum.”

Şöyle devam etti: "Teknik direktör Jorge Jesus bunu fark etti ve elimden gelenin en iyisini yapmam için bana güven verdi; bu en önemli faktördü. İsteğim ve bağlılığım hiç değişmedi, ancak bana en uygun pozisyonda tam bir sezon oynadım. Yeteneklerimi benden daha iyi kimse bilemez, bu yüzden her şey harika gitti."

Geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla Felix çoğunlukla ikinci forvet veya ofansif orta saha olarak oynadı. Jesus ona hareket etme ve oyun kurma konusunda daha fazla özgürlük tanıdı; bu da gol istatistiklerine doğrudan yansıdı ve sezonu Suudi Ligi’nin gol kralı olarak tamamladı.

Dünya Kupası’na hazırlığıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Buraya her zamankinden daha fazla özgüvenle geliyorum. Benim için olağanüstü bir yıldı ve lig şampiyonluğunu kazanmaktan çok mutluyum, çünkü bu bizim için çok önemliydi. İster 70 dakika ister 10 dakika oynasam da takıma katkı yapmaya hazırım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

Felix ayrıca Suudi Arabistan Ligi’ndeki deneyiminden bahsederek, bunun Al-Nassr’a transfer olmadan önce hayal ettiği tablodan tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Oyuncu şöyle açıkladı: “Elbette bazı Avrupa liglerine kıyasla coşku aynı değil, ancak rekabet son derece güçlü. Suudi Arabistan’a gitmeden önce bunu beklemiyordum. Milli takıma döndüğümde ise takım arkadaşlarımla ya da rakiplerimle aramda hiçbir fark hissetmedim. Kendimi mükemmel bir durumda hissediyorum; doğru şekilde hazırlandığınızda sonuçlar eninde sonunda gelir.”

Al-Nassr’da oyun kurucu veya ikinci forvet pozisyonunda parlamasına rağmen, Félix grup aşamasındaki Özbekistan ve Kolombiya maçlarında sol kanat olarak oynadı; bu pozisyonun kendisine derinlikte hissettiği rahatlığı vermediğini defalarca vurguladı.

26 yaşındaki oyuncu, Al-Nassr kadrosunda birlikte geçirdikleri bir sezonun ardından Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo ile olan ilişkisi hakkında da konuştu ve aralarındaki uyumun eskisinden çok daha iyi hale geldiğini vurguladı.

Oyuncu şöyle konuştu: “Bir yıl boyunca birlikte oynamak çok uzun bir süre ve bu süre zarfında takım arkadaşınızı farklı bir şekilde tanıyorsunuz. Cristiano’yu milli takımdan tanıyordum, ancak Al-Nassr’da her gün onunla birlikte olmak, sahada neye ihtiyacı olduğunu ve neyi tercih ettiğini anlamam için bana bir fırsat verdi.”

Şöyle devam etti: “O benim hareketlerimi biliyor, ben de onun hareketlerini biliyorum. Topu nereden almayı sevdiğimi biliyor, ben de onun topu almayı tercih ettiği yerleri biliyorum. Bu anlayışın bize, ister Portekiz Milli Takımı’nda, ister Al-Nassr’da, ister oynadığımız herhangi bir takımda olsun, büyük bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Birbirimizi iyi tanımamız bizim için önemli bir güç noktası.”

João Félix, 2019 yılında Portekiz Milli Takımı’na ilk kez çağrılmıştı. 2022 Dünya Kupası’nda yer aldı ve şu ana kadar 52 uluslararası maça çıktı; bu maçlarda 12 gol attı ve 5 asist yaptı. Çeyrek finale yükselme biletini garantilemek için İspanya ile oynanacak, galibiyetten başka bir sonucun kabul edilmeyeceği maçta Portekiz’i sürüklerken parlak performansını sürdürmeyi umuyor.