Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, bugün pazartesi öğleden sonra Asya'da uçurumun kenarına adım atıyor; ev sahibi Özbek ekibi Neftçi Fergana karşısında, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini erkenden belirleyebilecek, ikiye bölünmeyi kabul etmeyen bir sınav veriyor.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesine konuşan özel kaynaklar, maça saatler kala "Amid"in kampındaki hararetli perde arkasını açıkladı. Alman teknik direktör Jens Weissing, rakibin hesaplarını bozmak ve kartlarını kapalı tutmak amacıyla ilk on bir kadrosunu açıklamayı maç öncesi son teknik toplantıya ertelemeye karar verdi.

Herkesi şaşırtan bir kararla Alman teknik direktör, milli forvet Salih el-Şehri ve orta saha oyuncusu Rakan el-Kaabi'yi maç kadrosundan tamamen çıkardı; bu adım, teknik seviyeden memnun olmadığını ve takım içinde teknik bir şok yaratma yönündeki eğilimini gösteriyor.

Al-Ittihad, kıtasal turnuvanın üçüncü hafta müsabakaları kapsamında, Mekke saatiyle öğleden sonra 04.45'te Fergana Stadı'nda Neftçi Fergana ekibine ağır bir konuk olarak gidiyor.

Gelecek maçlar NEF AFC Şampiyonlar Ligi 1 09:45 ITT

Cidde ekibi maça büyük bir baskı altında giriyor; yalnızca 1 puanla 11. sırada yer alıyor. Bu puanı, Katar ekibi Al-Shamal ile oynadığı hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberlikten topladı; ardından BAE ekibi Shabab Al-Ahli karşısında 2-1 mağlup oldu.

Diğer tarafta Özbek ekibi müsabakaya nispeten daha iyi bir moralle giriyor; 3 puanla yedinci sırada bulunuyor. Yola Irak ekibi Al-Quwa Al-Jawiya karşısında alınan değerli bir 1-0'lık galibiyetle başladı, ardından Al-Nassr'a 3-1 yenildi.



