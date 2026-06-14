Suudi Arabistan, İspanya'yı örnek alarak Uruguay maçı öncesinde yeni bir taktik uyguluyor

Suudi Arabistan Milli Takımı, Pazartesi akşamı Miami'de 2026 Dünya Kupası 8. Grubu'ndaki ilk maçlarında Uruguay ile karşılaşmadan önce, son antrenmanlarında soğutmalı ceket teknolojisini kullandı.

Suudi milli takımının resmi hesabı, "X" platformu üzerinden, antrenmanlar sırasında vücut ısısını düşürmeye yardımcı olan dondurulmuş soğutma maddeleri içeren özel ceketler giyen oyuncuların fotoğraflarını paylaştı.

İspanya milli takımı da geçtiğimiz günlerde, oyuncuların yüksek sıcaklıklara uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla bu modern teknolojiyi kullanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Suudi Arabistan, Dünya Kupası'na bariz zorluklarla giriyor. Kadrosunda, Fransa'nın Nice takımında oynayan savunma oyuncusu Saud Abdulhamid dışında yurtdışında oynayan tek bir profesyonel oyuncu bulunuyor. Ayrıca, turnuvanın başlamasına iki aydan az bir süre kala Donis'in atanmasından sonra hazırlıkları da ideal değildi. Ancak Yeşiller, Katar 2022'nin açılış maçında dünya şampiyonu Arjantin'i yenerek yarattığı büyük sürprizin ardından, turnuvanın atmosferinin kendilerine moral vereceğini umuyor. Suudi Arabistan, 1994'te ABD'de katıldığı ilk turnuvada çeyrek finale yükseldiğinden beri eleme turlarına kalamamıştı.