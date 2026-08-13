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Suudi Arabistan'ın vedasına rağmen: Riyad Sezonu, İspanya Süper Kupası'nın resmi sponsoru oldu

Süper Kupa
Real Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Real Sociedad
İspanya
Suudi Arabistan
Türkiye

Turnuvanın düzenleneceği yerin 4 kulübün katılımıyla açıklanması

Riyad Sezonu, müsabakalar Suudi Arabistan Krallığı'nda düzenlenmemesine rağmen 2027 İspanya Süper Kupası'nın yeni resmi sponsoru olacak.

Suudi Arabistan Krallığı Genel Eğlence Kurumu Başkanı Türki Al Şeyh, resmi "X" hesabından yayınladığı bir açıklamayla Riyad Sezonu'nun İspanya Süper Kupası'na sponsor olacağını duyurdu.

Bu anlaşma uyarınca "Sela" şirketi, İspanya ve Türkiye futbol federasyonlarıyla iş birliği içinde turnuvanın ticari haklarının yönetimi ve operasyonel yürütülmesinden sorumlu olacak.

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Açıklamada bu sponsorluğun, Riyad Sezonu'nun büyük spor etkinliklerini destekleme rolünün bir uzantısını temsil ettiği ve en önde gelen kuruluşlar ile küresel spor turnuvalarını bir araya getiren ortaklıklar aracılığıyla uluslararası varlığını güçlendirdiği belirtildi.

2027 İspanya Süper Kupası, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad kulüplerinin katılımıyla Türkiye'nin İstanbul kentindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek.

Bu, İspanya Süper Kupası'nın 2021 yılından bu yana ilk kez Suudi Arabistan Krallığı dışında düzenlenecek olması anlamına geliyor. Riyad, 2022, 2023 ve 2024 edisyonlarına ev sahipliği yaparken, son iki edisyon Cidde'de düzenlenmişti.

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