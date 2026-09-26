Suudi Arabistan'ın Umman karşısındaki muhtemel 11'ini süsleyen 6 değişiklik

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, bugün cumartesi akşamı Umman Milli Takımı ile oynanacak beklenen karşılaşmada, takıma taze kan getirmek ve galibiyet serisini sürdürme şansını artırmak amacıyla kadroda geniş çaplı değişiklikler yapmaya yöneliyor. Karşılaşma, Arap Körfezi Kupası "Halici 27" turnuvasının ikinci hafta müsabakaları kapsamında oynanacak.

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Suudi Arabistan Milli Takımı turnuvadaki yolculuğuna Kuveyt'i tek golle mağlup ederek başlamıştı; Umman Milli Takımı ise Irak Milli Takımı ile 1-1 berabere kalmıştı. Böylece bugünkü karşılaşma grup hesaplarında büyük önem kazanıyor. Suudi kadrosunda geçen maça kıyasla 6 değişiklik yaşanması bekleniyor.

Savunmadaki değişikliklere Uveys, Timbükti ve Hüsavi öncülük ediyor

Kuveyt karşılaşmasında sakatlanan Nevaf el-Akidi'nin yerine Muhammed el-Uveys'in kaleyi koruyarak maça başlaması bekleniyor. Öte yandan stoper mevkiinde Abdülilah el-Amri'nin yerine Hassan Timbükti'nin adı öne çıkarken, sol bek mevkiine Müteb el-Harbi'nin yerine Zekeriya Hüsavi giriyor.

Orta sahada ise Donis, Nasır ed-Devseri ve Muhammed Kanno'nun yanında ön libero mevkiinde Abdullah el-Hayberi'yi sahaya sürmeyi düşünüyor. Bu değişiklikle Muhammed Ebu'ş-Şamat ilk on birde yer almayacak; bu, Suudi Arabistan Milli Takımı'na orta sahada daha fazla denge kazandırabilecek bir değişiklik olabilir.

Hücum gücünü artırmak için Mendeş ve el-Breikan

İleri uçta ise Sultan Mendeş, sağ kanat mevkiinde Salih Ebu'ş-Şamat'ın yerine ilk on birde yer almaya yaklaşıyor. Bu arada Firas el-Breikan'ın Abdullah el-Hamdan'ın yerine Suudi Arabistan'ın hücumuna liderlik etmesi bekleniyor. Teknik ekip bu değişikliklerle Umman Milli Takımı karşısında hücum etkinliğini canlandırmayı hedefliyor.

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Böylece Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kadrosunda Muhammed el-Uveys, Hassan Timbükti, Zekeriya Hüsavi, Abdullah el-Hayberi, Sultan Mendeş ve Firas el-Breikan'ı kapsayan 6 değişiklik yaşanabilir. Donis ise üst üste ikinci galibiyeti elde etmeyi ve Suudi Arabistan'ın Halici 27 turnuvasındaki yolculuğunda konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.