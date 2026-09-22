Suudi taraftarlar, "Yeşiller"in yarın çarşamba günü Körfez Kupası "Körfez 27"nin açılışını oynayacağı ilk resmî kadronun açıklanmasını heyecanla bekliyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, kardeş takımı Kuveyt ile yarın Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde bulunan İnma Stadı'nda, önümüzdeki 6 Ekim'e kadar sürecek turnuvanın açılışında karşılaşacak.

Suudi Arabistan ve Kuveyt milli takımları, ayrıca Irak ve Umman Sultanlığı milli takımlarının da yer aldığı A Grubu'nda mücadele ediyor.

Suudi El-Yevm gazetesinin internet sitesine göre, Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü Georgios Donis'in, "Körfez 27" turnuvasındaki ilk maçında yarın Kuveyt karşısında şu kadroyla sahaya çıkması bekleniyor:

Kaleci: Muhammed el-Uveys.

Defans: Muhammed Ebu'ş-Şamat, Hassan Tembekti, Abdulilah el-Amri, Muteb el-Harbi.

Orta saha: Muhammed Kannu, Muhtar Ali, Salih Ebu'ş-Şamat.

Hücum: Firas el-Bureykan, Sultan Mendeş, Abdullah el-Hamdan.

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Donis, 2026 Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosundan, başta Hilal yıldızı milli takım kaptanı Salim ed-Devseri ve sakatlıkları nedeniyle Fransız Lens'in yıldızı sağ bek Suud Abdulhamid olmak üzere 8 oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Yarın oynanacak Kuveyt maçı, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, ilk turdan veda ettiği Dünya Kupası grup mücadelesinin kapanışında oynadığı Yeşilburun Adaları maçından (0-0) bu yana çıkacağı ilk müsabaka olacak.