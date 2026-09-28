Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, hâlihazırda Cidde şehrinde düzenlenen "Körfez 27" turnuvasında grup aşaması müsabakalarının üçüncü ve son turu kapsamında yarın salı günü oynanması planlanan Irak maçına çıkacağı kadronun ana hatlarını belirledi.

Suudi Arabistan Milli Takımı son turu oynamadan yarı finale yükselmeyi garantiledi, ancak Irak maçı grup liderliği için mücadele açısından Suudi Arabistan için önemini koruyor; teknik heyet grup aşamasını olumlu bir sonuçla tamamlamak ve eleme turlarına geçmeden önce oyunculara ek bir moral vermek istiyor.

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Donis'in, hatlar arasındaki dengeyi koruyarak ve Irak Milli Takımı'na karşı temkinli davranarak, özellikle sakatlıkların turnuva boyunca Suudi Arabistan kadrosuna dayattığı eksiklikler göz önünde bulundurulduğunda, teknik fikirlerini uygulayabilecek bir grup oyuncuya güvenmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Irak karşısındaki muhtemel kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Muhammed el-Uveys.

Savunma: Muhammed Ebu'ş-Şamat, Abdulilah el-Amri, Cihad Zikri, Muteb el-Harbi.

Orta saha: Muhammed Kannu, Abdullah el-Hayberi, Salih Ebu'ş-Şamat.

Hücum: Abdullah Al Salim, Hemmam el-Hemami, Sultan Mendeş.

Suudi Arabistan ile Irak arasındaki maç, yarı finale yükselmeyi garantilemiş olmasına rağmen Suudi Arabistan için ayrı bir öneme sahip; zira bu maç, grup liderliğini kesinleştirmek için bir fırsat olmasının yanı sıra, eleme turundaki bir sonraki maça çıkmadan önce Donis'in güvendiği oyuncuların hazır olup olmadığını görme imkânı da sunuyor.