Suudi Arabistan Milli Takımı'nın file bekçisi Abdulkaddus Atiyye, Körfez Arap Kupası "Khaleeji 27" turnuvasında merakla beklenen Katar karşılaşması öncesinde, Yunan teknik direktörü Georgios Donis'in yaptığı çalışmayı övdü.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez turnuvasının yarı final turunda, yarın cumartesi günü Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda Katar Milli Takımı ile karşılaşacak.

Atiyye, Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Galibiyet ve başarı diliyoruz (Katar karşısında). Tecrübeli bir takımla, Asya şampiyonuyla karşı karşıya geliyoruz; ancak teknik direktörün talimatlarını uygulamayı ve başarının yanımızda olmasını temenni ediyoruz."

Atiyye şunları ekledi: "Her oyuncunun hedefi ülkesini temsil etmektir ve ben her an hazırım. İster turnuvanın başında çağırsınlar beni, ister çağırmasınlar; ister erken ister geç gelmiş olayım, gelip üzerime düşeni yapmam gerekiyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Teknik direktör bir maçtan diğerine bizimle uzun bir süre kalmadı, bu nedenle oyuncunun zihninin açık olması ve bilgiyi daha hızlı alması gerekiyor. Donis'in çalışması son üç maçta herkes için açıktı ve yarınki maçta galibiyetle taçlanmasını temenni ediyorum."

Şöyle tamamladı: "Rakamlarla ve istatistiklerle ilgilenmiyoruz, bunlar eleştirmenlere ve medya mensuplarına ait. Grup aşamasında kalemizde gol görmemiş olsak bile, bu mutlaka eleme turlarında da aynı şeyin yaşanacağı anlamına gelmez; ancak başarı diliyoruz."

Suudi Arabistan Milli Takımı grup aşamasında seçkin bir performans sergileyerek Kuveyt, Umman ve Irak karşısında aldığı 3 galibiyetle tam puanı toplamış ve bu ana kadar kalesinde hiç gol görmemişti.