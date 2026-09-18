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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Suudi Arabistan'ın eski yıldızı, Suudi Arabistan'ın Körfez Kupası 27'deki en güçlü rakibini belirledi

A. Otaif
Suudi Arabistan
Gulf Cup
Suudi Arabistan

Eski Suudi Arabistan Milli Takımı yıldızı Abdo Atif, birkaç gün sonra başlayacak olan Körfez Kupası 27'de Suudi Arabistan'ın gerçek rakibini açıkladı.

Körfez Kupası müsabakaları, 23 Eylül'den önümüzdeki 6 Ekim'e kadar Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Turnuvanın kura çekiminde Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Kuveyt ile birlikte birinci grupta yer aldı.

El Arabiya kanalındaki "Fil Marma" programına konuk olan Atif, "Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez Kupası 27'de grup aşamasını geçebilir" dedi.

Abdo Atif, güçlü bir rakip olarak Irak Milli Takımı'nın varlığı göz önüne alındığında, Suudi Arabistan'ın birinci grupta liderliği elde etme görevinin zorluğuna dikkat çekti.

Gulf Cup
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Suudi Arabistan
KSA
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Kuveyt
KUW

Iraklı futbolcuların, Avustralyalı Graham Arnold gibi seçkin bir teknik direktörün yönetiminde yüksek bir uyum içinde olduğunu vurguladı.

Atif, Suudi Arabistanlı futbolcuları turnuvada ileri gitmeye motive etmede taraftarın rolünün önemine değindi.

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