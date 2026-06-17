Suudi Arabistan’ın eski teknik direktörü Donis’i savundu: Uruguay ile berabere kalmak kolay değil

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Juan Antonio Pizzi, 2026 Dünya Kupası’nda Uruguay ile berabere kalmasının ardından eleştirilere maruz kalan “Yeşiller”in şu anki teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis’i savundu.

Suudi Arabistan Milli Takımı, dün Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası grup aşamasının ilk turu maçında Uruguay ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Donis, ikinci yarıda aşırı defansif bir oyun sergilediği gerekçesiyle bazı medya mensupları ve Suudi futbol yıldızları tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Ancak Pizzi, Suudi gazetesi “Al-Riyadiah”ya yaptığı açıklamada bu görüşlere katılmadığını belirterek, Uruguay gibi büyük bir takımla berabere kalmanın kolay bir iş olmadığını vurguladı.

Pizzi, “Sonuçtan çok memnunum. Sadece güçlü bir rakibe karşı elde edildiği için değil, aynı zamanda milli takımın karakterini ve bu tür turnuvalarda büyük takımlarla başa çıkma yeteneğini yansıttığı için de” dedi.

Şöyle devam etti: “Uruguay, Dünya Kupası’nda büyük bir geçmişe ve engin bir tecrübeye sahip bir milli takımdır ve onunla karşılaşmak hiçbir takım için kolay değildir.”

Son olarak şunları söyledi: “Bu nedenle Uruguay karşısında olumlu bir sonuç elde etmek önemli bir başarıdır ve oyunculara gelecek maçlar için büyük bir moral desteği sağlar.”

Hatırlanacağı üzere Pizzi, 2018 Rusya Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan milli takımını yönetmişti, ancak Rusya ve Uruguay’a yenildikten sonra Mısır’a karşı tek bir galibiyet elde etmesine rağmen ilk turu geçememişti.