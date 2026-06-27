Suudi Arabistan'ın elenmesinin ardından... Yeşil Burun Adaları tarihi bir rekor kırdı

Yeşil Baş, 2026 Dünya Kupası’nın en güzel hikayelerinden birini yazmaya devam etti. Grup aşamasının üçüncü ve son turunda Suudi Arabistan milli takımıyla golsüz berabere kalarak 32’li tur biletini kaptı, “Yeşiller”i eledi ve tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımında eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.

Yeşil Burun Adaları, sadece eleme turlarına yükselmekle kalmadı, aynı zamanda Dünya Kupası tarihine en görkemli şekilde adını yazdırdı. 2002 Dünya Kupası’nda Senegali’nin başardığından bu yana, turnuvaya ilk kez katılan ve grup aşamasındaki üç maçını da yenilgisiz tamamlayan ilk milli takım oldu.

Nüfusu yarım milyonu geçmeyen bir ülkeden gelen milli takım, olağanüstü bir turnuva sergiledi; daha deneyimli rakipler karşısında varlığını hissettirdi ve yenilgisiz kalmayı başardıktan sonra, son 32 turunda şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Arjantin ile karşılaşmak üzere yerini garantiledi.

Buna karşılık Suudi Arabistan milli takımı, tur atlamak için yeterli olan bir galibiyetle bitirmesi gereken Yeşil Burun Adaları maçında gol atamayınca, eleme fırsatını değerlendiremedi ve teknik ekip ile oyuncular hakkında geniş çaplı eleştiriler arasında, bir puanla dördüncü sırada turnuvaya veda etti.

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Deneyimli kaleci Fozinia, Suudi Arabistan karşısında kalesini gole kapatarak bu tarihi başarıda önemli bir rol oynadı ve bireysel düzeyde de tarihe adını yazdırmaya devam etti. 40 yaşını aştıktan sonra Dünya Kupası’nda birden fazla maçta kalesini gole kapatan üçüncü kaleci olarak, İngiliz ve Hollandalı efsaneler Dino Ziv ve Peter Shilton’un arasına katıldı.

Suudi Arabistan milli takımı büyük bir hayal kırıklığıyla turnuvadan ayrılırken, Yeşil Burun Adaları, disiplin, organizasyon ve mücadele ruhunun, turnuvada daha köklü bir geçmişe ve daha fazla deneyime sahip takımlar karşısında bile fark yaratabileceğini kanıtlayarak, 2026 Dünya Kupası’nın en çok konuşulan takımlarından biri haline geldi.